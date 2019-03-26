Bitlis'te araçların üzerine kaya parçaları düştü
Anadolu Ajansı
Bitlis'te kent merkezinde üzerine kaya parçaları düşen park halindeki 3 araç kullanılamaz hale geldi.
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1Bitlis'te Nur Caddesi'nde yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.
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2Kaya parçalarının zarar verdiği 3 araç kullanılamaz hale geldi.
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3Polis ekiplerince yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
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4Yol, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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