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Bitlis'te araçların üzerine kaya parçaları düştü

Anadolu Ajansı

Bitlis'te kent merkezinde üzerine kaya parçaları düşen park halindeki 3 araç kullanılamaz hale geldi.

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    Bitlis'te Nur Caddesi'nde yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü.
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    Kaya parçalarının zarar verdiği 3 araç kullanılamaz hale geldi.
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    Polis ekiplerince yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.
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    Yol, iş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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