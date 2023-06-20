Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği VIP minibüsteki kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon yaşamını yitirdi, şoförü ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Orhon’un İstanbul uçağına binmek üzere havalimanına gittiği öğrenildi.

Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 1

Bodrum’da feci kaza… Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde saat 09.30’da Torba’dan Milas yönüne doğru hareket eden Fikret Çevlik'in kullandığı 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sollamak istediği İbrahim Halil Akbal yönetimdeki 48 BS 099 plakalı VIP minibüse çarptı.

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Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 2

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, minibüsün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerine devrildiği minibüstekilere, ulaşmakta ekipler güçlük çekti.

Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 3

Devrilen kamyondaki toprak, minibüsün içine doldu. İş makineleri ile minibüse dolan toprak boşaltıldı. Kamyon vinçle kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu minibüs sürücüsü İbrahim Halil Akbal ile yanındaki Hür Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Orhon'a ulaşıldı.

Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 4

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Orhon'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen minibüs sürücüsü Akbal ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 5

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muhittin Orhon'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 6

Kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi - 7

Kazanın iş insanı Orhon'un İstanbul'a uçmak için havalimanına giderken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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