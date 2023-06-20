Bodrum’da hafriyat kamyonu VIP minibüsün üzerine devrildi, iş insanı yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği VIP minibüsteki kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon yaşamını yitirdi, şoförü ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Orhon’un İstanbul uçağına binmek üzere havalimanına gittiği öğrenildi.
Bodrum’da feci kaza… Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde saat 09.30’da Torba’dan Milas yönüne doğru hareket eden Fikret Çevlik'in kullandığı 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sollamak istediği İbrahim Halil Akbal yönetimdeki 48 BS 099 plakalı VIP minibüse çarptı.