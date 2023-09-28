Boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katili, oğlu çıktı
Mersin’in Tarsus ilçesinde eşi Ahmet G. tarafından yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Cemile G.’yi, oğlu Mert G.’nin öldürdüğü belirlendi. Yakalanan Mert G., borcu nedeniyle eve haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü itiraf etti.
Tarsus’ta yatağında ölü bulunan Cemile G.’nin oğlu tarafından öldüğü ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi.
İşten eve dönen Ali G., eşi Cemile G.’yi yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Cemile G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.