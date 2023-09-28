Boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katili, oğlu çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde eşi Ahmet G. tarafından yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Cemile G.’yi, oğlu Mert G.’nin öldürdüğü belirlendi. Yakalanan Mert G., borcu nedeniyle eve haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katili, oğlu çıktı - 1

Tarsus’ta yatağında ölü bulunan Cemile G.’nin oğlu tarafından öldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi.

İşten eve dönen Ali G., eşi Cemile G.’yi yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Cemile G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katili, oğlu çıktı - 2

Cemile G.’nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cemile G.’nin, oğlu Mert G. tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katili, oğlu çıktı - 3

Gözaltına alınan Mert G., ifadesinde annesiyle borçları nedeniyle evlerine haciz geleceği için tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında öldürdüğünü itiraf etti.

Suç aleti olan ve üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak, evin baca gideri içerisine gizlenmiş halde bulundu.

Boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katili, oğlu çıktı - 4

Emniyete götürülen Mert G.’nin işlemleri devam ediyor.

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