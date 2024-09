Bu meslek unutulmaya yüz tuttu: Boş zamanlarında yapıyor, 50-60 bin lira kazanıyor

"İYİ DURUMDA, GİDEREK DE GELİŞİYOR"

Nalbantlığın unutulmaya yüz tuttuğunu ancak son yıllarda gelişim gösterdiğini belirten Yeşilçay, “Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin en önde gelenlerinden biri. Yeni yeni şu an gelişimde. Avrupa’yla kıyaslamayalım bence. Avrupa’yla kıyaslarsak çok gerideyiz. Ama atçılık Türkiye’de yarışçılıktan dolayı çok iyi seviyede. Yarıştan çıkan atlarımız da zaten binicilik kulüplerinde kullanılıyor. Şu an iyi durumda, giderek de gelişiyor. Eskiden ulaşım için kullanıyorlardı, şu an keyif için, binmek için ve zevk almak için kullanıyor.” diye konuştu.