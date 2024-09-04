Bu meslek unutulmaya yüz tuttu: Boş zamanlarında yapıyor, 50-60 bin lira kazanıyor
Karabük'te öğretim görevlisi olarak görev yapan Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık da yaparak ayda 50-60 lira kazandığını dile getirdi. Yeşilçay, eski popülerliğini kaybeden nalbantlık mesleğini gençlere aşılamaya çalıştığını belirterek “Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var." dedi.
Ulaşımın atlarla sağlandığı dönemlerin en popüler mesleklerinden olan nalbantlık, unutulmaya yüz tuttu.
Günümüzde az sayıda usta, nalbantlığı sürdürmeye devam ediyor.