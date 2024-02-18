Burdur Gölü'nün yaklaşık yarısı 54 yılda yok oldu
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nde su seviyesi, en yüksek düzeye ulaştığı 1970 yılı mayıs ayından bu yana 20,29 metre düştü. 54 yılda göl hacmi 7 bin 426 hektometreküpten yüzde 47'lik düşüşle 3 bin 952 hektometreküpe geriledi.
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nde su seviyesi, en yüksek düzeye ulaştığı 1970 yılı mayıs ayından bu yana 20,29 metre düştü. 54 yılda göl hacmi 7 bin 426 hektometreküpten yüzde 47'lik düşüşle 3 bin 952 hektometreküpe geriledi.