Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı

Bursa'da, saatteki hızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan fırtınada, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Osmangazi ilçesinde 250 yıllık çınar ağacı kökünden koptu, Kestel'de akülü sandalye şarj istasyonu devrildi. Bursa Valiliği, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı.

Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 1

Kentte etkili olan lodos nedeniyle, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki 250 yıllık çınar ağacı kökünden kopup yola devrildi.

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Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 2

Asırlık çınar ağacının dalları yolun karşısındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına hasar verdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tedbir alan ekipler ağacın dallarına keserek yoldan kaldırdı. Kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 3

İlçeye bağlı Kale Mahallesi Cuma Caddesi üzerinde bulunan akülü tekerlekli sandalyelerin şarj edildiği istasyon devrildi, yerlerinden kopan ağaç dalları yollara savruldu.

Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 4

Vatandaşlar meydanlarda güçlükle ilerledi.

Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 5

Öte yandan, Bursa Valiliği gece saatlerinde Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıklamıştı. (DHA)

Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 6
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 7
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 8
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 9
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 10
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 11
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 12
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 13
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 14
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 15
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 16
Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı - 17
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