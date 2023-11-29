Bursa'da lodos: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı
Bursa'da, saatteki hızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan fırtınada, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Osmangazi ilçesinde 250 yıllık çınar ağacı kökünden koptu, Kestel'de akülü sandalye şarj istasyonu devrildi. Bursa Valiliği, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı.
Kentte etkili olan lodos nedeniyle, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki 250 yıllık çınar ağacı kökünden kopup yola devrildi.
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