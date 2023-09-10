Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, zirai alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Bilecik'te de merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Ekipler, 3 gün önce de yangın çıkan bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan zirai alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.