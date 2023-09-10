Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, zirai alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Bilecik'te de merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Ekipler, 3 gün önce de yangın çıkan bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 1

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan zirai alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 2

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. 

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 3

Alevlerin, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradığı öğrenildi.

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 4

İhbar üzerine, Çanakkale'den 3 helikopter ve Edremit'te konuşlu 2 su atar uçak ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 5

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 6

BİLECİK'TE ORMAN YANGINI

Bir yangın haberi de Bilecik'ten geldi.

Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 7

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan müdahale eden ekipler, bölgedeki kayalıklardan dolayı karadan müdahalede zorlanıyor.

Çanakkale ve Bilecik'te orman yangını - 8

Ekipler, 3 gün önce de yangın çıkan bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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