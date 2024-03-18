Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı
Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdı ve Çanakkale’de çok büyük bir zafer kazandı. Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü coşkuyla kutlanırken Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda törenlerin yapılacağı alandaki çalışmalar da tamamlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlenecek.
Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdı.