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Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı

Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdı ve Çanakkale’de çok büyük bir zafer kazandı. Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü coşkuyla kutlanırken Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda törenlerin yapılacağı alandaki çalışmalar da tamamlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlenecek.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 1

Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan filmler 

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 2

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı.

İlber Ortaylı'dan Çanakkale Deniz Zaferi'nin öyküsü...

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 3

Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

Çanakkale'nin yeraltı savaşları

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 4

325 GÜN SONRA ZAFER

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. 

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 5

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 6

Çanakkale Deniz Zaferi, 109. yıl dönümünde törenlerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Dün törenler için son provalar yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 7

ÇANAKKALE SAVAŞI

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden "Çanakkale Savaşı" öncesinde İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalara dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı Devletini Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 8

Osmanlı güçlerinin 3 Şubat 1915'teki Süveyş Kanalı'na taarruzu sonuç vermeyince İngiltere, Mısır'daki güçlerini boğazlara yöneltti.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 9

İtilaf devletleri, 12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 10

Methal Grubu'nda Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale, Orhaniye bataryaları ile Erenköy civarında yerleştirilmiş bir kısım seyyar obüs bataryası, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryaları bulunuyordu.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 11

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ikinci bombardıman 25 Şubat'ta yapıldı. 26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi ancak 17-18 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Erenköy Koyu'na ve boğaz geçişine mayın döşedi.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 12

Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı. Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasının üç muharebe gemisi "Bouvet", "Irresistible" ve "Ocean" zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 13

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Yedi saat süren savaşta elde edilen kesin zafer, tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçti ve Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi.

Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 14
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 15
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 16
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı - 17
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