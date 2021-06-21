Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda farklı modeller getirdiklerini söyleyen Yanmaz, "Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor" dedi.