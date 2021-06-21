Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altına talep arttı. Ancak yüksek fiyatlar vatandaşı göstermelik olarak takılan imitasyon altına yönlendirdi. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 liradan satılıyor.

İHA 21.06.2021 - 10:39

Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - 1
Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları imitasyon altına yönlendirdi. Düğünde göstermelik takılan sahte çeyrek altınlar bile 50 liradan satılıyor.
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - 2
Kayseri'de 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz isimli esnaf da yoğun ilgili nedeniyle imitasyon ürün çeşitlerini artırdıklarını söyledi.

Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - 3
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda farklı modeller getirdiklerini söyleyen Yanmaz, "Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor" dedi.
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - 4
İmitasyon satışlarının yaklaşık 3 kat arttığını belirten Yanmaz, "Gelinlerine bile alan oluyor. 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar" diye konuştu.
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL - 5

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