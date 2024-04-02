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Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı)

İzmir'de alacak meselesi iddiasıyla kuyumcu Bekir Bozar'ı öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet şüphelisi, Bornova ilçesinde bekçiler tarafından bir takside yakalandı. Üzerinden kadın kimliği çıkan ve ameliyatla erkek olduğunu öne süren zanlı gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 1

İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 2

Alınan bilgiye göre, Kamil Tunca Caddesi'nde uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçileri, dün gece saatlerinde bir taksiyi durdurdu.

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 3

Araç içerisindekilerin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bir kişiden şüphelendi. Verilen kimlik bilgisinin kadına ait olduğunun fark edilmesi üzerine şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 4

"BEN KADINIM VE SONRADAN ERKEK OLDUM" DEDİ

Kendisinin kadın olduğunu, ameliyatla erkek olduğunu öne süren ve emniyette parmak izi alınan şüphelinin, 19 Mart'ta kuyumcu Bekir Bozar'ın (68) otomobilde öldürülmesine ilişkin aranan F.B. (24) olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 5

CESEDİ OTOMOBİLDE DOLAŞTIRMIŞ

Bornova ilçesinde 19 Mart'ta silahla öldürülen Bekir Bozar'ın cesedi, 1 gün sonra park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu. Olayla ilgili E.Ö, tutuklanmış, şüpheli ifadesinde, kendisinin otomobili kullandığını, F.B'nin Bozar'ı tabancayla öldürdüğünü, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçtıklarını söylemişti. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 6

Olay esnasında otomobili sürdüğü öne sürülen E.Ö.’nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu.

Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı) - 7

ÇALDIĞI ALTINDA BORÇLARINI ÖDEMİŞ

E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. F.B'nin cinayetin ardından Bozar'ın kuyumcu dükkanını soyduğu da tespit edilmişti. Ayrıca zanlının olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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