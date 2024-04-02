Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı)

ÇALDIĞI ALTINDA BORÇLARINI ÖDEMİŞ

E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. F.B'nin cinayetin ardından Bozar'ın kuyumcu dükkanını soyduğu da tespit edilmişti. Ayrıca zanlının olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı.