Cinayet şüphelisi, kadın kimliğiyle yakalandı (Kuyumcunun cesedini bagajında taşımıştı)
İzmir'de alacak meselesi iddiasıyla kuyumcu Bekir Bozar'ı öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet şüphelisi, Bornova ilçesinde bekçiler tarafından bir takside yakalandı. Üzerinden kadın kimliği çıkan ve ameliyatla erkek olduğunu öne süren zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı.