Çoruh Nehri'ne dökülen Oltu Çayı kurudu

Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı, baharda debisi 4-5 kat artarken, bu yıl kurudu. Bölge halkı, çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi.

Abone ol Paylaş









DHA 25.05.2021 - 12:00

Erzurum'da Oltu ilçesini ikiye ayıran Oltu Çayı için son yılların en kurak dönemi yaşanıyor.

MAYIS AYINDA TAMAMEN KURUDU Bölge kışın ve ilkbaharda yeterli yağışı almadığı için suyun azaldığı çay, mayıs ayında ise kurudu.

BALIKLARIN YAŞAM ALANI DA KALMADI Bahar aylarında debisi 4-5 kat artan ve sık sık taşkınların meydana geldiği Oltu Çayı'nın kurumasıyla balıkların yaşam alanı da kalmadı.

''ARAZİLERİMİZ SUYA HASRET KALACAK'' Çayın ilk defa kuruduğunu söyleyen Aslanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Zafer Şahin, "Daha 5'inci ayın sonlarındayız. Her sene bu aylarda Oltu Çayı yatağına sığmazken, böyle bir şey tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor. Ciddi manada su sıkıntımız var, arazilerimiz suya hasret kalacak. Yardım bekliyoruz. Böyle giderse perişan olacağız" dedi.

''ŞİMDİYE KADAR HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI" Kış ve ilkbahar mevsimlerindeki kuraklık nedeniyle çayın kuruduğunu belirten Selami Bulut ise "Havaların kurak gitmesi nedeniyle çayda su kalmadı. Arazilerimiz susuz kaldı. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı" diye konuşu.

''İLK DEFA ŞAHİT OLDUM'' Bölge halkından Selami Altun da "Ben 63 yaşındayım Oltu'da doğdum, büyüdüm; havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında çayın bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çay coşkun akardı" dedi.

Abdullah Demir ise çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi.