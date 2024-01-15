Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık su kanalı bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesi Dara Antik Kenti'nde ki kazılar bu yıl da devam ediyor. 38 yıl önce dönemin Mardin Müzesi Müdür Vekili Abdülhalik Ekmen başkanlığında başlatılan kazılar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ahunbay'ın bilimsel danışmanlığında sürüyor.



Doğu Roma İmparatorluğu'nun, sınırını Sasaniler'e karşı korumak amacıyla kurduğu antik kentteki agorada devam eden kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlandı.



Mardin Müzesi başkanlığında sürdürülen kazılarda, 10'u aşkın dükkan ve atölyenin açığa çıkartıldığı agorada (çarşı) Roma döneminde yapılan 1500 yıllık içme suyu sistemi ortaya çıkarıldı.



Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 35 yıl önce bulunan su sarnıcından bölgeye içme suyunun taşındığı öğrenildi. Üzerindeki yaklaşık 2'şer tonluk taşlarla korunduğu, bu kanaldan da künk (pişmiş topraktan yapılan borular) sistemi ile dağıtımının yapıldığı belirlendi.



Kazılarda 1500 yıllık içme suyu kanalının 30 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı.