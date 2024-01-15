Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık su kanalı bulundu

Mardin'de 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu. Devam eden arkeolojik kazılarda, bulunan kanalın 400 metre uzunluğunda ve 1500 yıllık olduğu tespit edildi.

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık su kanalı bulundu - 1

Mardin'in Artuklu ilçesi Dara Antik Kenti'nde ki kazılar bu yıl da devam ediyor.  38 yıl önce dönemin Mardin Müzesi Müdür Vekili Abdülhalik Ekmen başkanlığında başlatılan kazılar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ahunbay'ın bilimsel danışmanlığında  sürüyor. 

Doğu Roma İmparatorluğu'nun, sınırını Sasaniler'e karşı korumak amacıyla kurduğu antik kentteki agorada devam eden kazı çalışmalarında önemli buluntulara rastlandı.

Mardin Müzesi başkanlığında sürdürülen kazılarda, 10'u aşkın dükkan ve atölyenin açığa çıkartıldığı agorada (çarşı) Roma döneminde yapılan 1500 yıllık içme suyu sistemi ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 35 yıl önce bulunan su sarnıcından bölgeye içme suyunun taşındığı öğrenildi.  Üzerindeki yaklaşık 2'şer tonluk taşlarla korunduğu, bu kanaldan da künk (pişmiş topraktan yapılan borular) sistemi ile dağıtımının yapıldığı belirlendi.

Kazılarda 1500 yıllık içme suyu kanalının 30 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık su kanalı bulundu - 2

YAKLAŞIK 400 METRE UZUNLUĞUNDA 

Mardin Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Abdulgani Tarkan, geçmişte yerleşim yeri olan ve 507 yılında İmparator Anastasios tarafından kurulun Dara Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaştıklarını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan kazılarda çok sayıda mimari kalıntının ortaya çıkarıldığını anlatan Tarkan, bu sezon ekim ayında başladıkları kazı çalışmalarında da antik kentte agora bölgesine su taşıyan bir su sisteminin bulunduğunu belirtti.

Müze müdürü ve kazı başkanı tarkan, Yaklaşık 400 metre uzunluğunda olan sistemin Dara'da bulunan 2 sarnıçtan farklı yapılara aktarılan suyu taşıdığını söyledi.

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık su kanalı bulundu - 3

"TAMAMI TOPRAĞIN ALTINDAYI"

Mardin Müzesinde görevli arkeolog Dr. Devrim Hasan Menteşe de 2018'den bu yana agora ve surların önünde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Birçok dükkan ve atölyelerin gün yüzüne çıkartıldığı agora bölgesinde çalışmalara yoğunluk verdiklerini anlatan Menteşe, dükkanların içerisinde alt taraflarda su kanalları bulduklarını, daha sonra kanalları takip ederek devasa su kanalına ulaştıklarını kaydetti.

Arkeolog Menteşe , tamamı toprak altında olan sulama kanalının yaklaşık 1,5 metre derinlikten kazı çalışmalarıyla çıkartıldığını belirtti.

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık su kanalı bulundu - 4

ZİYARETÇİLERİN ARTMASI BEKLENİYOR

Menteşe, o dönemde su sisteminin korunmasına çok özen gösterildiğini, bu yüzden su kanalının korunması için üzerlerinin büyük taşlarla örtüldüğünü anlatarak, suyun taşınabilmesi ve korunabilmesinin Roma açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kazı çalışmalarına gelecek sezon da devam etmeyi planladıklarını belirten Menteşe,  "Bu alanı birkaç yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda yürütülen kazı çalışmalarıyla artık günde binlerce insan buraya uğramaya başladı. Su kanalı ziyaretçilerin artmasına büyük katkı sunacak" dedi.

Şu an 30 metrelik kısmı ortaya çıkartılan su kanalını takip etmek amacıyla batı yönünde devam edeceklerini söyleyen Menteşe, Kamusal alandaki bütün su sistemlerini açığa çıkartmayı planladıklarını belirtti.

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