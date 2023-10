Bölgenin koruma altına alınmasını ve kültür değeri taşıyan her eserin yeniden tarihe kazandırılmasını isteyen Çömelek Mahalle Muhtarı Ruhan Yiğit, “İlçemizde kaya mezarları ve kaya oyuntuları bulunmakta. Şu anda antika ve hazine arayan insanların istilasına uğramış vaziyette. Defineciler gelip kazıyorlar. Kazıda kemikler de çıkıyor. Müze Müdürlüğü görevlileri gelerek incelemede bulundular. Ama şu an hiçbir şey yapılmıyor. Çalışma durmuş vaziyette. Her gün defineciler kazmaya devam ediyorlar. Her geldiğimizde değişik kemikler görünüyor. Buraya gelen gezginlerimiz, doğa severlerimiz bizi arayarak bu sorunun giderilmesini istiyorlar.” dedi.