Denizli'yi sel vurdu: Tarım arazileri ve evler su altında

3 MAHALLEDE ALTYAPI ÇÖKTÜ

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek gece boyunca sel bölgesinde kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "3 köyümüz selden etkilendi. Dikili alanlar harap oldu. 6 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 evimiz su altında kaldı. Ani ve yoğun bir yağış gördük. Üreticilerimiz de çok zor bir gece geçirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Burada ekonomik olarak büyük bir kayıp oluştu. Özellikle altyapı ve üstyapı tamamen bitmiş durumda. Diğer kurumların katkıları ile bu hasarı ortadan kaldıracağız. Yarayı birlikte saracağız. Burada sebzecilik çok önde. Çay havzasındaki en verimli alanlar ürünlerini kaybetti. Üretici büyük ekonomik kayıp yaşayacak" diye konuştu.