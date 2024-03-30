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Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok yıkıma yol açtığı noktalardan Hatay’da 31 Mart seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Kentte hasarlı ya da yıkılan okullarda oy kullanma işlemi yapılmayacak. Bu kapsamda bazı ilçelerde konteynerde oy kullanılacak.

Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Hatay’da, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

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Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 2

Görevlilerce vatandaşların oylarını kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu ve kabinler hazır hale getirildi.

Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 3

Kentte depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 4

Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2’si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 5

İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.

Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 6
Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı - 7
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