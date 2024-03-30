Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin en çok yıkıma yol açtığı noktalardan Hatay’da 31 Mart seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Kentte hasarlı ya da yıkılan okullarda oy kullanma işlemi yapılmayacak. Bu kapsamda bazı ilçelerde konteynerde oy kullanılacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Hatay’da, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.
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