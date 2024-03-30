Depremin yıktığı Hatay’da seçim hazırlıkları tamamlandı

Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2’si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.