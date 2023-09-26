Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Başvuru süreci 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek.
Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.
k.