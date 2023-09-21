Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı ayrıntıları: DİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak. Müracaatlar, “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı ayrıntıları: DİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri - 1

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı gerçekleştirilecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı ayrıntıları: DİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri - 2

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı ayrıntıları: DİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri - 3

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023-
06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı ayrıntıları: DİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli
olarak çalışıyor olmamak.

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