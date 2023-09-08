Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu”

Fuar için Dubai’ye giden gemi inşaat ve makine mühendisi Sadık Birincioğlu’ndan 23 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor. Son olarak kardeşiyle iletişime geçen Birincioğlu, Sharjah Havalimanı’nda pasaportunun alındığını söyledi. Ailesi Birincioğlu’nun daha önce soyadını değiştirdiğini anlattı. Önceki soyadıyla da Dubai’ye girdiği belirtilen Sadık Birincioğlu’nun, kız kardeşine gönderdiği son sesli mesajda “Soyadımdan dolayı sorun oldu” dediği duyuluyor.

Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu” - 1

Ailesi, Birincioğlu’nun hayatından endişe ediyor.

Düzce’deki özel bir firmaya danışmanlık ve satış hizmeti veren, evli ve 1 çocuk babası Sadık Birincioğlu, fuar nedeniyle 22 Ağustos'ta Dubai'ye gitti.

Birincioğlu, Dubai’deki Sharjah Havalimanı’na indikten sonra kız kardeşine mesaj atarak, pasaportuna el konulduğunu belirtti.

Birincioğlu’ndan, daha sonra haber alınamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu” - 2

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

Birincioğlu’nun babası Hüseyin Memiş, Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne başvuruda bulundu.

Memiş, oğlunun lisans eğitimini Glasgow Üniversitesi’nde birincilikle tamamladığını söyleyerek, “Diğer ülkelerden önemli teklifler almasına rağmen ‘Ben ülkem için eğitim gördüm. O yüzden Türkiye’de çalışacağım’ diyerek teklifleri reddetti. Oğlum, vatansever bir insan olarak Türkiye’ye hizmet etmek için geldi. Kendisi Yalova’da ikamet ediyordu ve Düzce’deki özel bir şirkete danışmanlık ve satış hizmeti veriyordu.” dedi.
Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu” - 3

Oğlunun 22 Ağustos günü Dubai’ye gittiğini söyleyen Memiş, “Dubai’ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı’nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık.” şeklinde konuştu.

Büyükelçiliğin, henüz yanıt alamadığını söylediğini aktaran Memiş, şöyle devam etti:

“Burada bir çare bulurum diye Ankara’ya gelip Dışişleri Bakanlığı ve CİMER’e de yazılı olarak müracaat ettim. CİMER’den, ‘Biz, konuyu gerekli yerlere iletip sizleri de bilgilendireceğiz’ cevabını aldım. Yardım istiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum.”

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Memiş, oğlunun Dubai’de telefonuna el konulduğunu, bu yüzden sesli mesaj yoluyla kardeşine ulaştığını söyleyerek, "Oğlum, daha önce soyadını değiştirdiği ve hem eski hem de yeni soyadı ile Dubai’ye giriş yaptığı için kendisini sorguladıklarından bahsetmiş" dedi.

Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu” - 4

“SOYADIMDAN DOLAYI BİR SORUN OLDU”

Öte yandan, Birincioğlu’nun Dubai’de yaşadığı sorunlar kız kardeşine attığı sesli mesajlara yansıdı.

Birincioğlu, sesli mesajlarda, havalimanında güvenlik güçlerince tutulduğunu söyleyerek, “Beni sorguladılar burada. Geldim geleli buradayım. Şu anda iyiyim bir sıkıntı yok. Gümrük bölgesinde bekliyorum. Bir ara dışarı çıktım; ama geri aldılar. Bulunduğum yeri söyleyeyim ki bilinsin. Belki bulmak zor olur, ondan dolayı söylüyorum. Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum. Size mesaj atamazsam avukat gelirse iyi olur. Merak etmesinler, her şey çözülür inşallah. Telefon adamlarda, vermiyorlar. Ben sabah geldim, 05.00’te buraya inmiştik. Soyadımdan dolayı bir sorun oldu. Pasaportumu alıp beni dışarı çıkardılar. Sonra dışarıda bir arkadaşımla kahve içtik. Ardından havalimanından beni arayıp oraya gelmemi rica ettiler. Havalimanına geldiğimde telefonumu da aldılar. O zamandan beri de bekliyorum. Ara ara yarım saatlik, bir saatlik sorular soruyorlar, sonra geri bırakıyorlar. Sorun soyadımla alakalı değil de burada tanıdığım insanlarla ilgili görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu” - 5
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