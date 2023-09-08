Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu”
Fuar için Dubai’ye giden gemi inşaat ve makine mühendisi Sadık Birincioğlu’ndan 23 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor. Son olarak kardeşiyle iletişime geçen Birincioğlu, Sharjah Havalimanı’nda pasaportunun alındığını söyledi. Ailesi Birincioğlu’nun daha önce soyadını değiştirdiğini anlattı. Önceki soyadıyla da Dubai’ye girdiği belirtilen Sadık Birincioğlu’nun, kız kardeşine gönderdiği son sesli mesajda “Soyadımdan dolayı sorun oldu” dediği duyuluyor.
Ailesi, Birincioğlu’nun hayatından endişe ediyor.
Düzce’deki özel bir firmaya danışmanlık ve satış hizmeti veren, evli ve 1 çocuk babası Sadık Birincioğlu, fuar nedeniyle 22 Ağustos'ta Dubai'ye gitti.
Birincioğlu, Dubai’deki Sharjah Havalimanı’na indikten sonra kız kardeşine mesaj atarak, pasaportuna el konulduğunu belirtti.Birincioğlu’ndan, daha sonra haber alınamadı.