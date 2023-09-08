Dubai’ye giden mühendisten günlerdir haber yok | “Soyadımdan dolayı sorun oldu”

Oğlunun 22 Ağustos günü Dubai’ye gittiğini söyleyen Memiş, “Dubai’ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı’nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık.” şeklinde konuştu.

Büyükelçiliğin, henüz yanıt alamadığını söylediğini aktaran Memiş, şöyle devam etti:

“Burada bir çare bulurum diye Ankara’ya gelip Dışişleri Bakanlığı ve CİMER’e de yazılı olarak müracaat ettim. CİMER’den, ‘Biz, konuyu gerekli yerlere iletip sizleri de bilgilendireceğiz’ cevabını aldım. Yardım istiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum.”

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Memiş, oğlunun Dubai’de telefonuna el konulduğunu, bu yüzden sesli mesaj yoluyla kardeşine ulaştığını söyleyerek, "Oğlum, daha önce soyadını değiştirdiği ve hem eski hem de yeni soyadı ile Dubai’ye giriş yaptığı için kendisini sorguladıklarından bahsetmiş" dedi.