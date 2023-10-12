Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim”

“TEHDİTLER SEBEBİYLE SİLAHI ÜZERİME ALDIM”

Tehditler sebebiyle silah taşımaya başladığını belirten Çiçek, olay anını da anlatarak şunları söyledi:

“Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Yatıp kalkıp dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur’an-ı Kerim okutturdum. Olaydan 2 gün önce savcıya giderek maktulün ‘İzmit’e gelme’ diye tehdit ettiğini söyledim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim.”