Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim”

İzmit’te düğün salonunda annesine küfür etmekle suçladığı yeğeni Hakan Aydın’ı öldüren Muharrem Çiçek’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay gününü anlatan Çiçek, “Düğünde, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim.” dedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim” - 1

İzmit’te bir düğün salonunda çıkan olayda yeğeni Hakan Aydın’ı tabancayla vurarak öldüren Muharrem Çiçek’in yargılanmasına devam edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim” - 2

Olay, geçen yıl 30 Ekim’de İzmit ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Akrabalarının düğününe katılan Muharrem Çiçek, annesine küfür etmekle suçladığı yeğeni Hakan Aydın ile tartıştı.

Çiçek, tartışmanın büyümesi üzerine yeğeni Aydın’ı tabancasıyla vurdu. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Aydın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan Muharrem Çiçek, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

Olayla ilgili yargılamanın yapıldığı 2'nci duruşma, bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim” - 3

Duruşmada “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Muharrem Çiçek, taraf avukatları ve Hakan Aydın’ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Çiçek, olaydan önce annesinin hastalık sebebiyle yoğun bakıma alındığını belirterek, “Yeğenim anneme ve kız kardeşime kötü davranıyordu. Daha önce annem ve kız kardeşimle kavga etmişti. Bu sebeple aramızda husumet vardı. Hakan Aydın, daha önce beni de öldürmekle tehdit etmişti.” dedi.
Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim” - 4

“TEHDİTLER SEBEBİYLE SİLAHI ÜZERİME ALDIM”

Tehditler sebebiyle silah taşımaya başladığını belirten Çiçek, olay anını da anlatarak şunları söyledi:

“Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Yatıp kalkıp dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur’an-ı Kerim okutturdum. Olaydan 2 gün önce savcıya giderek maktulün ‘İzmit’e gelme’ diye tehdit ettiğini söyledim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim.”
Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim” - 5

Öldürülen Hakan Aydın’ın eşi İlknur Aydın, sanığın eşini tahrik ettiğini söyleyerek, “Hiçbir sebep olmadan, 2 çocuğum babasız kaldı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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