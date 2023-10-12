Düğünde cinayet davasına devam edildi: “Anneme küfredince şuurumu kaybettim”
İzmit’te düğün salonunda annesine küfür etmekle suçladığı yeğeni Hakan Aydın’ı öldüren Muharrem Çiçek’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay gününü anlatan Çiçek, “Düğünde, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim.” dedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İzmit’te bir düğün salonunda çıkan olayda yeğeni Hakan Aydın’ı tabancayla vurarak öldüren Muharrem Çiçek’in yargılanmasına devam edildi.