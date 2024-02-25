Ehliyete başvurdu kulüpte çalıştığını öğrendi
Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki Dilan Melis Güvenç, ehliyet için sağlık raporu almaya gittiği sağlık ocağında hayatının şokunu yaşadı. Kayıtlarda uyuşturucu kullandığını, birçok hastanede kaydı olduğunu, kimliği kullanılarak bir kişinin gece kulübünde çalıştırıldığını ve kendi adına senet tutulduğunu öğrenen genç kız, herhangi bir işe giremediğini söyledi. Genç kızdan vatandaşlara bir de uyarı geldi.
Ankara’da yaşayan Dilan Melis Güvenç, 2020 yılında kimliğini kaybetti. Kimliğini kaybetmesinin ardından Güvenç, nüfus müdürlüğüne giderek talep oluşturdu ve yeni kimliğini aldı. Genç kız, 3 yıl aradan sonra 2023 Eylül ayında ehliyet için sağlık raporu almaya gitti.