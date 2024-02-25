Sağlık raporu almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı
Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki Dilan Melis Güvenç adlı genç kız, ehliyet için sağlık raporu almaya gittiği sağlık ocağında hayatının şokunu yaşadı. Kayıtlarda uyuşturucu kullandığını, birçok hastanede kaydı olduğunu, gece kulübünde çalıştırıldığını ve kendi adına senet tutulduğunu öğrenen genç kız, herhangi bir işe giremediğini söyledi. Genç kızdan vatandaşlara bir de uyarı geldi.
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