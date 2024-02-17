Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi. Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ise Ramazan Bayramı'nda zamlı ikramiyeleri ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? - 1

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yargı paketi, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. İşte, emekli bayram ikramiyesinde son gelişmeler...

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? - 2

İKRAMİYELERE ZAM GELDİ

Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? - 3

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

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