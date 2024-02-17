Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi. Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ise Ramazan Bayramı'nda zamlı ikramiyeleri ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yargı paketi, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. İşte, emekli bayram ikramiyesinde son gelişmeler...