Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda 10 milyon metreküp toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor. Mesai arkadaşlarının kurtarılmasını bekleyen Cihat Karadağ ise heyelan sırasında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını dile getirdi.

Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor - 1

Altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda

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Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor - 2

Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki akrabalarından umutlu bir haber bekliyor.

VİDEOYA GİT: Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan neden oldu? 

Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor - 3

Gözyaşı döken işçilerin ailelerine, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince psikososyal destek veriliyor.

Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor - 4

Mesai arkadaşları toprak altında kalan Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.

Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor - 5

Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Karadağ, "Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor." dedi.

Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor - 6
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