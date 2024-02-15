Erzincan'daki maden faciasında gözü yaşlı ailelerin bekleyişi sürüyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan heyelanda 10 milyon metreküp toprak altında kalan işçilerin ailelerinin bölgedeki üzüntülü bekleyişleri devam ediyor. Mesai arkadaşlarının kurtarılmasını bekleyen Cihat Karadağ ise heyelan sırasında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını dile getirdi.
Altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda