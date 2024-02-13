Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmalarının ikinci gününde henüz iyi haber yok. Facia öncesinde, 9 işçiden 5’inin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içinde, birinin ise bir kamyon içinde olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede şu ana kadar bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı. Felakete ilişkin soruşturma ise sürüyor. Aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 4 kişi, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı. Görüntüler, dağ görünümü veren bir yığma toprak kütlesinin nehir gibi aktığını gösterdi.
ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?
Maden faciasının ardından yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında olduğu belirlendi.
Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar, ikinci gününde sürüyor.
Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Maden kazasına ilişkin, biri saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.
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VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER