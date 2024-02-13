Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda

"ÇALIŞMALAR 10 BİLİM İNSANIYLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Siyanür tehlikesi nedeniyle ilk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kaymasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi için Sabırlı Deresi’nin menfez kapaklarının kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir.” denildi.

Bakanlık ayrıca, yağmur nedeniyle akış sularını toplamak için tedbir olarak sızdırmazlığı sağlanmış yüze suyu toplama havuzu oluşturulduğunu bildirdi.

Bölgedeki çalışmaların jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanıyla yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede şu an için bir kirlilik tespit edilmediği vurgulandı.