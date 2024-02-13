Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmalarının ikinci gününde henüz iyi haber yok. Facia öncesinde, 9 işçiden 5’inin bir konteynerde, 3’ünün bir araç içinde, birinin ise bir kamyon içinde olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, “Arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede şu ana kadar bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı. Felakete ilişkin soruşturma ise sürüyor. Aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 4 kişi, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 1

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı.  Görüntüler, dağ görünümü veren bir yığma toprak kütlesinin nehir gibi aktığını gösterdi. 

ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?

Maden faciasının ardından yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında olduğu belirlendi.

Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar, ikinci gününde sürüyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayı araştırmak üzere de 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Maden kazasına ilişkin, biri saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

ERZİNCAN İLİÇ'TEKİ MADEN KAZASINA İLİŞKİN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 2

İŞÇİLERDEN 5'İ KONTEYNER, 3'Ü ARAÇTA, 1'İ KAMYONDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin yaşandığı bölgedeki çalışmalardaki son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere bin 800 kişiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Yerlikaya, “Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 3 KBNR aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Bakan Yerlikaya, yapılan değerlendirmelerde mahsur kalan işçilerden 5’inin bir konteyner, 3’ünün aynı bölgede araç içinde, 1 işçinin ise farklı bir bölgede kamyon içinde olduğunu söyledi.

Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5’inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3’ünün aynı bölgede araç içinde yer aldığını, diğerinin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

Bakan Yerlikaya, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

VİDEO: Kayan sahadaki toprak siyanürlü mü?

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 3

BAKAN BAYRAKTAR’DAN SİYANÜR AÇIKLAMASI: ŞU ANDA ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın ardından sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar aldı.

Çöpler Madeni’nin 2004 yılından bu yana işletme ruhsatı olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, madendeki son denetimin 2023’ün Ağustos ayında yapıldığını söyledi. Bayraktar, yapılan son denetimde dünkü kazaya ilişkin bir tespit bulunmadığını açıkladı.

Siyanür tehlikesine ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, “Sürekli ölçümler yapılıyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok.” dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 4

"ÇALIŞMALAR 10 BİLİM İNSANIYLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Siyanür tehlikesi nedeniyle ilk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kaymasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi için Sabırlı Deresi’nin menfez kapaklarının kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir.” denildi.

Bakanlık ayrıca, yağmur nedeniyle akış sularını toplamak için tedbir olarak sızdırmazlığı sağlanmış yüze suyu toplama havuzu oluşturulduğunu bildirdi.

Bölgedeki çalışmaların jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanıyla yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede şu an için bir kirlilik tespit edilmediği vurgulandı.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 5

İŞÇİ YAKINLARI GELMEYE BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldığı tahmin edilen işçilerin aileleri de maden sahasına gelmeye başladı.

Onlardan biri de Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi oldu.

İsmini açıklamak istemeyen Yıldız'ın kayınvalidesi, "1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim, yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık, ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor." diye konuştu.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 6

"KAYAN KÜTLENİN HACMİ 10 MİLYON METREKÜP"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece saatlerinde bölgeye gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirtti ve "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 7

"827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Bölgede 827 personelin görev yaptığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"562 araç, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.  Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor."

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİ AYDOĞDU'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 9

"AKAN MALZEMENİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,  şöyle denildi:

"Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 10

"ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL"

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

".Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde." diye konuştu.

Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Milyon metreküpe varan bir kütlenin her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir.  Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber, olayın büyüklüğünü dikkate aldığımızda şartların bizden yana olmadığını söylemekte fayda var."

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 11

SİYANÜR İDDİALARI

Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise " Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.

Toprak kaymasının meydana geldiği alanın büyüklüğünden bahseden Yıldırım, "Alan aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 12

VALİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı ilk açıklama açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu söyledi.

Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 13

"ŞU ANDA BİR SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 14

FACİDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan facianın meydana geldiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde beyaz bir araç geçtiği sırada büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aşağıya doğru aktığı görüldü.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 15

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasına ilişkin, madenin işletmecisi Anagold isimli şirket de bir açıklama yaptı.

“Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 16

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, 4 Cumhuriyet Savcısının olaya ilişkin görevlendirildiğini söyledi.

Bakan Tunç, "Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 17

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kaymasına ilişkin 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Devletin tüm imkanlarının sahada olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, “Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 18

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbşakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, “Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir.” dedi.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 19

SİYASİLERDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Olaya ilişkin siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için.” ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR

CHP ise olaya ilişkin bir heyet kurdu. “Erzincan İliç’te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.” diyen CHP lideri Özgür Özel, genel başkan yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyesi Baran Bozoğlu’nun bölgeye hareket ettiğini söyledi.

AKŞENER: EN KORKULAN SENARYOLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu açıklamayı yaptı:

“Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz... Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız…”

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 20

MADEN SAHASI İLÇE MERKEZİNE 8 KM UZAKLIKTA

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahasının son görüntüsü, uydu çekimlerine böyle yansımıştı.

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 21

SİYANÜR SIZINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti.

Şirketin internet sitesinde madenle ilgili şu bilgiler verildi: "Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul’un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara’nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler’de altın üretimine geçilmiştir."

Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 22
Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 23
Erzincan İliç’te altın madeni faciası | İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda - 24
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