Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin”

“BANA METAFİZİK UZMANI GETİRİN”

Söz hakkı verilen sanık Hacı Perçem ise “Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim.” diye konuştu.

Duruşmaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey de mahkemede, “Ayşe Perçem basit şekilde öldürülmemiştir, sırtından bıçaklanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Avukatın sözleri üzerine araya giren Hacı Perçem, “Yalan söylüyorsunuz. İnşallah sana da cinler musallat olur.” diyerek avukatın üzerine yürüdü.

Mahkeme başkanı, sanığın duruşmanın işleyişini bozduğu ve sürekli uyarmasına rağmen konuşmaları kestiği için salondan çıkardı.

YENİDEN RAPOR DÜZENLENECEK

Duruşma sırasında sanık ve maktul ailelerinin avukatlar arasında çıkan tartışma nedeniyle salon boşaltılarak duruşmaya ara verildi

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı rapor alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.