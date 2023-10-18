Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin”

İzmit’te eşi Ayşe Perçem’i öldürüp olayı cinlerin gerçekleştirdiğini öne süren Hacı Perçem’in ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Hacı Perçem hazırlanan rapora, “Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim.” diye itiraz etti. Sanık avukatlarının itirazı üzerine yeniden ayrıntılı Adli Tıp raporu hazırlanmasına karar verildi.

Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin” - 1

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi Ayşe Perçem’i öldürüp “Cinler yaptı” diyen Hacı Perçem’in yargılandığı davada Adli Tıp’tan bir kez daha rapor hazırlaması istendi.

Olay, geçen yıl 30 Mart’ta Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Perçem, tartıştığı eşi Ayşe Perçem’i bıçakladı. Yaralanan Ayşe Perçem, kaçmak için sokağa çıktı ancak evinin önünde yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen Hacı Perçem, polis tarafından Sakarya’da yakalanıp tutuklandı.

Hacı Perçem hakkında Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin” - 2

Duruşmaya tutuklu sanık Hacı Perçem ve taraf avukatları ile Aile Bakanlığı’nın avukatı katıldı. Davaya müdahil edilen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin Başkanı avukat Müjde Tozbey de duruşma salonunda hazır bulundu.

Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin” - 3

ADLİ TIP RAPORU OKUNDU

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada istenen sanığın Adli Tıp Gözlem İhtisas Raporu’nu okudu.

Raporda sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtildi. Sanık avukatı Abdurrahim Burak, rapora itiraz ederek, “Ayakta muayene ile rapor düzenlenmiştir. Rapor eksiktir. Gözlem altına alınarak uzun süreli yataklı rapor tanzim edilmesini talep ediyorum.” dedi.
Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin” - 4

“BANA METAFİZİK UZMANI GETİRİN”

Söz hakkı verilen sanık Hacı Perçem ise “Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim.” diye konuştu.

Duruşmaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey de mahkemede, “Ayşe Perçem basit şekilde öldürülmemiştir, sırtından bıçaklanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Avukatın sözleri üzerine araya giren Hacı Perçem, “Yalan söylüyorsunuz. İnşallah sana da cinler musallat olur.” diyerek avukatın üzerine yürüdü.

Mahkeme başkanı, sanığın duruşmanın işleyişini bozduğu ve sürekli uyarmasına rağmen konuşmaları kestiği için salondan çıkardı.

YENİDEN RAPOR DÜZENLENECEK

Duruşma sırasında sanık ve maktul ailelerinin avukatlar arasında çıkan tartışma nedeniyle salon boşaltılarak duruşmaya ara verildi

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı rapor alınmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
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