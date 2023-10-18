Eşini öldürüp “cinler yaptı” diyen sanık: “Bana metafizik uzmanı getirin”
İzmit’te eşi Ayşe Perçem’i öldürüp olayı cinlerin gerçekleştirdiğini öne süren Hacı Perçem’in ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Hacı Perçem hazırlanan rapora, “Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim.” diye itiraz etti. Sanık avukatlarının itirazı üzerine yeniden ayrıntılı Adli Tıp raporu hazırlanmasına karar verildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi Ayşe Perçem’i öldürüp “Cinler yaptı” diyen Hacı Perçem’in yargılandığı davada Adli Tıp’tan bir kez daha rapor hazırlaması istendi.
Olay, geçen yıl 30 Mart’ta Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Perçem, tartıştığı eşi Ayşe Perçem’i bıçakladı. Yaralanan Ayşe Perçem, kaçmak için sokağa çıktı ancak evinin önünde yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen Hacı Perçem, polis tarafından Sakarya’da yakalanıp tutuklandı.
Hacı Perçem hakkında Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü.