Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım

Bursa’da yaya geçidinden geçen Esra Uzun’a çarpıp ölümüne neden olan servis midibüsünün sürücüsü Memduh Yaşar tutuklandı. Yaşar, emniyetteki ifadesinde, “Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım.” dedi.

Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım - 1

Bursa’nın Gürsu ilçesinde işe gitmek için yola çıkan Esra Uzun, yaya geçidinde midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Esra Uzun’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak dün, Gürsu ilçesinde Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

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Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım - 2

Olayın ardından Uzun’un ölümüne neden olan midibüs sürücüsü Memduh Yaşar, gözaltına alındı.

Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım - 3

Yaşar’ın ifadesinde, Uzun’u kör noktada olduğu için görmediğini savundu.

Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım - 4

Emniyetteki ifadesinde “Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum.” diyen Yaşar, “Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım - 5
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