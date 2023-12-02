Esra’nın ölümüne neden olan midibüsün sürücüsü: Sarsıntıyı hissedince aks kırıldı sandım
Bursa’da yaya geçidinden geçen Esra Uzun’a çarpıp ölümüne neden olan servis midibüsünün sürücüsü Memduh Yaşar tutuklandı. Yaşar, emniyetteki ifadesinde, “Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım.” dedi.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde işe gitmek için yola çıkan Esra Uzun, yaya geçidinde midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Esra Uzun’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak dün, Gürsu ilçesinde Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.