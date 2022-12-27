Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?)

Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Çip taktırma işleminin ücreti ise değişkenlik gösteriyor. Özel veteriner kliniklerinde bu ücret 300 liradan başlıyor.



Ancak bu işlemi yaptırmanın daha uygun bir yolu da var. Evcil hayvan sahipleri, ikametlerinin olduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde bu işlemi yaptırabiliyor. İşlemin ücreti se 75 lira.