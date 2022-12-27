Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?)

Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, 31 Aralık tarihinde son bulacak olan evcil hayvanlarlara çip takma zorunluluğunda sürenin uzatılabileceğini söyledi. Peki çip taktırma işleminin ücreti ne kadar, süre ne zaman bitecek?

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 1

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 2

1 MİLYONA YAKLAŞTI

1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 3

BAKAN KİRİŞÇİ: BAŞVURU SÜRESİ UZATILABİLİR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor. Kabine toplantısının ardından Kirişçi'ye evcil hayvan sahiplerinin çip bulmakta zorluk çektiği ve yoğunluğun yaşandığı hatırlatıldı.

İl ve ilçelerin tarım müdürlüklerinde çip taktırma işleminin yapıldığını belirten Kirişçi, başvuru ve işlem sayılarına göre süre uzatımı yapılabileceğini söyledi.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 4

ÇİP TAKTIRMAYANLARA PARA CEZASI NE KADAR?

Süre uzatılmazsa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 31 Aralık tarihine kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Tarihten önce başvuruda bulunanlara çipi taktıramasalar bile ceza kesilmeyecek.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 5

BAŞVURU YAPANA CEZA YOK

Bazı veterinerler ise mikroçip bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Kayıt işlemlerinde yaşanan problemlere değinilen açıklamada "Güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir" denildi.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 6

Açıklamada ayrıca 6 aydan küçük hayvanların da 31 Aralık sonrası kimliklendirilerek kayıt altına alınabileceği belirtildi.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 7

Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çip taktırma işleminin ücreti ise değişkenlik gösteriyor. Özel veteriner kliniklerinde bu ücret 300 liradan başlıyor. 

Ancak bu işlemi yaptırmanın daha uygun bir yolu da var. Evcil hayvan sahipleri, ikametlerinin olduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde bu işlemi yaptırabiliyor. İşlemin ücreti se 75 lira.

Evcil hayvanı olanlar dikkat! Bu tarihe kadar yaptırmayanlar ceza ödeyecek (Çip taktırma süresi ne zaman bitecek?) - 8

YASAKLI IRK TERK EDENE 13 BİN 600 LİRA CEZA

Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi de amaçlanıyor.

Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek.

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