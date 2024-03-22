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Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazanın ardından ABD’ye firar eden anne Eylem Tok ile oğlu T.C’nin kazadan önce Göktürk’te bir kafede oturdukları ortaya çıktı. Görüntülerde annesinin yanından ayrılan T.C’nin arkadaşlarıyla birlikte kazadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdiği görüldü. Bu molanın ardından yaşanan kazayı telefonla haber alan anne Eylem Tok ise oturduğu masada panikle ayağa kalkıp, hesabı da ödemeden hızla mekandan çıktı.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 1

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart günü Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C’nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.

Anne Eylem Tok, kazanın ardından oğlu T.C’yi alarak önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçtı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 2

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde kazaya neden olan ehliyetsiz sürücü T.C., annesi ve arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Göktürk'teki bir kafede oturuyor.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 3

Saatler 21.21’i gösterdiğinde T.C. ile arkadaşları masadan ayrılıp, mekanı terk ediyor.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 4

Göktürk'teki kafeden ayrılan T.C. saat 23.04'te bir akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 5

Ehliyetsiz T.C., saat 23.08'de kazayı yaptığı otomobilin sürücü koltuğuna ilerlerken görülüyor.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 6

Saatler 23.30'u gösterdiğinde ise anne yazar Eylem Tok'a kaza haberi ulaşıyor.

Tok, gelen telefonla birden ayağa kalkıyor.
Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 7

Paniklediği gözlenen Eylem Tok, daha sonra T.C’nin babası Bülent Cihantimur’un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu’yla birlikte hesabı bile ödemeden kafeden çıkıyor.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 8

İkilinin daha sonra araçlarına bindikleri ve hızla oradan uzaklaştıkları görülüyor.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 9

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı yaşamını yitirirken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 10

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı”ndan Mısır”a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 11

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında suçluyu kayırma suçundan, şüpheli T.C. hakkında bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar - 12

Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD’ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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