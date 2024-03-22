Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazanın ardından ABD’ye firar eden anne Eylem Tok ile oğlu T.C’nin kazadan önce Göktürk’te bir kafede oturdukları ortaya çıktı. Görüntülerde annesinin yanından ayrılan T.C’nin arkadaşlarıyla birlikte kazadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdiği görüldü. Bu molanın ardından yaşanan kazayı telefonla haber alan anne Eylem Tok ise oturduğu masada panikle ayağa kalkıp, hesabı da ödemeden hızla mekandan çıktı.
İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart günü Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C’nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.
Anne Eylem Tok, kazanın ardından oğlu T.C’yi alarak önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçtı.
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