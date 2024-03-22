Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında suçluyu kayırma suçundan, şüpheli T.C. hakkında bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.