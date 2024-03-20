Anne-oğul firarda. Acılı baba konuştu: Çocuğunu getir adalete teslim et

Görüşmede Cihantimur’un kendisine bir şey söylemediğini anlatan baba Aci, şunları söyledi:



“Net bir 'Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin, acınızı paylaşıyoruz' gibi şeyler söylemedi. Aile dostumuzun evine gelmesiyle bu taziye kabul oluyorsa, ısmarlamayla hac yapmak gibi birşey olur. Benim evim belli, adresim belli. Ona ben sitem ettim doğru. 'Ben senin birinci gün kim olduğunu buldum, sen benim kim olduğumu, çocuğunun kimi öldürdüğünü niye bulamadın?' diye sitem ettim. Zengin ve kolun uzun ya. Burada neden bu özelliklerini kullanmadı. Görüştüğümüz süre o kadar. Hiçbirşey söylemedi.”



KAN PARASI İDDİALARI



Baba Aci’ye kan parası iddiaları da soruldu.



“Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek.” diyen Aci, “O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir. Bunu açık açık net bir şekilde söylüyorum.” ifadelerini kullandı.



Eylem Tok’un annesinin de kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aci, “Eylem Tok’un annesi aradı, başsağlığı dilemeye gelecekmiş. Ben de yine aynı söylemimi tekrar ettim. Gitsin annesi önce kızını ve torununu alsın Türkiye’ye getirsin, adalete teslim etsin.” dedi.

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