Anne-oğul firarda. Acılı baba konuştu: Çocuğunu getir adalete teslim et

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C’nin annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılması gündemdeki yerini koruyor.
Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, aile dostları aracılığıyla T.C’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştüklerini açıkladı.
Cihantimur ile bire bir iletişim kurmadığını vurgulayan Aci, görüşmenin kısa sürede sona erdiğini belirterek ayrıntılarını anlattı. Aci kan prası iddialarına da yanıt verdi.
Cihantimur ailesinin kendisiyle hiçbir zaman iletişim kurmadığını anlatan baba Aci, “Dolaylı olarak irtibata geçti. 3-5 dakika bir konuşmamız oldu. O zaman zarfında kendisinden şu istekte bulundum; ‘Eski eşini ve çocuğunu getir, adalete teslim et. Ondan sonra da buyur taziyeye gel’ dedim. Geçen 19 gün zarfında ne gelen oldu ne giden oldu.” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin evinde değil, farklı bir noktada yapıldığını söyleyen baba Aci, Cihantimur’un taziyeye Aci ailesinin evine gittikleri yönünde açıklamasını yalanladı.
“Onda benim evime gelecek cesaret yok, olsa çoktan gelmişti. Kendisi bazı şeyleri farklı yollarla halledeceğini düşündüğü için böyle bir girişimde bulunmadı, bulunacağını da sanmıyorum.” şeklinde konuşan Aci, şöyle devam etti:
“8’inci gün Kur’an okutuyorduk, o gün avukatımla görüşmüş. Taziyeye geleceklerini söylemiş, avukatım gerekli cevabı vermiş. Şöyle demiş, ‘Bugün Kur’an okutuluyor, acılı aile, bizim söylemimiz hala devam ediyor, eşini ve çocuğunuzu getirin. Ertesi gün taziyeye gelebilirsiniz’ demiş. Ben sözümün arkasındayım, eğer bana taziyeye gelecekse, acımı dindirecekse, önce çocuğunu ve eşini adalete teslim etsin, ertesi gün buyursun gelsin.”
“KENDİSİNE SİTEM ETTİM”
Görüşmeye 5-6 kişi geldikleri için kendilerine sitem ettiğini belirten Aci, “Benim aile dostumla, dolaylı olarak birileri vasıtasıyla iletişime geçildi. Aile dostuma maddi ve manevi yanımda olduğunu söylemiş. Ben de onlara şunu söyledim. 'Maddi kısmı bir kenara bıraksın, gelsin görüşelim' dedim. 5-6 kişi geldiler, hatta kınadım. 'Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz?' diye kınadım. Çok kısa bir görüşme oldu.” ifadelerini kullandı.
Görüşmede Cihantimur’un kendisine bir şey söylemediğini anlatan baba Aci, şunları söyledi:
“Net bir 'Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin, acınızı paylaşıyoruz' gibi şeyler söylemedi. Aile dostumuzun evine gelmesiyle bu taziye kabul oluyorsa, ısmarlamayla hac yapmak gibi birşey olur. Benim evim belli, adresim belli. Ona ben sitem ettim doğru. 'Ben senin birinci gün kim olduğunu buldum, sen benim kim olduğumu, çocuğunun kimi öldürdüğünü niye bulamadın?' diye sitem ettim. Zengin ve kolun uzun ya. Burada neden bu özelliklerini kullanmadı. Görüştüğümüz süre o kadar. Hiçbirşey söylemedi.”
KAN PARASI İDDİALARI
Baba Aci’ye kan parası iddiaları da soruldu.
“Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek.” diyen Aci, “O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir. Bunu açık açık net bir şekilde söylüyorum.” ifadelerini kullandı.
Eylem Tok’un annesinin de kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aci, “Eylem Tok’un annesi aradı, başsağlığı dilemeye gelecekmiş. Ben de yine aynı söylemimi tekrar ettim. Gitsin annesi önce kızını ve torununu alsın Türkiye’ye getirsin, adalete teslim etsin.” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İstanbul Eyüpsultan
- Trafik Kazası
- İstanbul