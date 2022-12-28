Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden bir iş yerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 1

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille çarpışan beton mikserinin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 2

Karadenizliler Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde ilerleyen İdris K. yönetimindeki 41 AJC 593 plakalı beton mikseri, Kullar köprülü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Erkan Y. idaresindeki 41 AAZ 957 plakalı otomobille çarpıştı.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 3

Savrulan beton mikseri köprü kenarındaki korkulukları aşıp yol kenarında bulunan bir otomobil servisinin duvarına çarparak yaklaşık 10 metreden işyerinin bahçesine düştü.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 4

Kazada beton mikserindeki sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. yaralandı.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 5

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 6

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 7

Kazada otomobil servisinin duvarı hasar gördü.

Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 8
Faciadan dönüldü: Otomobile çarpan beton mikseri köprüden düştü - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER