Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek”

“TAHLİYE EDİLİRSE, ANNA ÖLDÜRÜLECEK”

Anna Butim'in avukatı Tuba Özel, müvekkilinin olayın gerçekleşmesinden 6 ay önce evi terk ettiğini söyledi. Sanığın, yurt dışına çıkınca, onu bulmak için peşinden gittiğini anlatan avukat Özel, “Sanığın bir önceki celsede alınan sanık savunmasında 'Kendisine yeni bir hayat kurmuş' şeklindeki beyanına bakıldığında müvekkilin sanık tarafından halen daha takip edildiği anlaşılıyor. Eğer bu dosyada bir tahliye kararı verilirse müvekkilim sanık tarafından öldürülecektir.” diye konuştu.