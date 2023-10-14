Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek”
Ukraynalı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen Mesut Öztürkmen’in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Batim’in yüzünde kalıcı iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Batum’in avukatı Tuba Özel, “Eğer bu dosyada bir tahliye kararı verilirse müvekkilim sanık tarafından öldürülecektir.” dedi.
Ukraynalı eşi Anna Batum’e falçatayla saldıran Mesut Öztürkmen’in yargılanması sürüyor.