Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek”

Ukraynalı eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen Mesut Öztürkmen’in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Batim’in yüzünde kalıcı iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Batum’in avukatı Tuba Özel, “Eğer bu dosyada bir tahliye kararı verilirse müvekkilim sanık tarafından öldürülecektir.” dedi.

Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek” - 1

Ukraynalı eşi Anna Batum’e falçatayla saldıran Mesut Öztürkmen’in yargılanması sürüyor.

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Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek” - 2

Öztürkmen daha önce mahkemenin kararına göre 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak İstinaf, mahkemenin Anna Butim’in yaralanmasının, “yüzde sabit iz, organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda” yetersiz rapora dayanılarak karar verdiğini ayrıca sanık Öztürkmen’in eylemini “tasarlayarak” işleyip işlemediğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek” - 3

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek” - 4

“TAHLİYE EDİLİRSE, ANNA ÖLDÜRÜLECEK”

Anna Butim'in avukatı Tuba Özel, müvekkilinin olayın gerçekleşmesinden 6 ay önce evi terk ettiğini söyledi. Sanığın, yurt dışına çıkınca, onu bulmak için peşinden gittiğini anlatan avukat Özel, “Sanığın bir önceki celsede alınan sanık savunmasında 'Kendisine yeni bir hayat kurmuş' şeklindeki beyanına bakıldığında müvekkilin sanık tarafından halen daha takip edildiği anlaşılıyor. Eğer bu dosyada bir tahliye kararı verilirse müvekkilim sanık tarafından öldürülecektir.” diye konuştu.

Falçatalı saldırıya uğrayan Anna’nın avukatı: “Tahliye kararı verilirse müvekkilim öldürülecek” - 5

Mahkeme olaydan sonra Anna Butim’inin kaldırıldığı hastaneye müzekkere yazılarak tedavi evraklarının mahkemeye gönderilmesine Butim’inin yüzünde kalıcı bir iz kalıp kalmadığı ile alakalı rapor hazırlanması için dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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