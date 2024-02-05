Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu
Nevşehir’in Avanos ilçesinde, lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği kazada kaçan otomobil sürücüsü Işıltan Geçener teslim oldu. Geçener, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Nevşehir’de lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği kazada kaçan sürücü, teslim oldu.
Kaza, 19 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle’de meydana geldi.
Işıltan Geçener’in kontrolünü yitirdiği 34 GF 6534 plakalı otomobil, Sefa Öztürk’ün yol kenarına park ettiği 50 UD 848 plakalı otomobile arkadan çarptı.