Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği kazada kaçan otomobil sürücüsü Işıltan Geçener teslim oldu. Geçener, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu - 1

Nevşehir’de lise öğrencisi Havva Hazal Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği kazada kaçan sürücü, teslim oldu.

Kaza, 19 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle’de meydana geldi.

Işıltan Geçener’in kontrolünü yitirdiği 34 GF 6534 plakalı otomobil, Sefa Öztürk’ün yol kenarına park ettiği 50 UD 848 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu - 2

Kazada Havva Hazal Yılmaz yaşamını yitirdi, aynı araçtaki sürücü Öztürk ile Abdulsamet Ulusoy ve Medine T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu - 3

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Havva Hazal Yılmaz’ın cenazesi, Avanos’ta toprağa verilirken; yaralılar tedavileri sonrası taburcu oldu.

Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu - 4

Kazadan sonra kaçan Işıltan Geçener ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Genç Havva’nın öldüğü kazada kaçan sürücü teslim oldu - 5

Jandarmadaki işlemleri sonrası Işıltan Geçener tutuklandı.

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