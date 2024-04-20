Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur”

İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada öldürülen 17 yaşındaki Kenan Efe Aytekin’in organlarının ölmeden önce bağışlandığı ortaya çıktı. Her gün oğlunun mezarına gidip onu ziyaret eden anne Gülçin Ergier, “Çocuğumun boncuk gözleri vardı. Masmaviydi gözleri. Kornealarını bağışladık. Kime gittiyse şifa olsun. İnşallah nakledilen kişi bir gün beni bulur.” dedi.

Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur” - 1

İzmir’de arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Kenan Efe Aytekin’in ölmeden önce organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.

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Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur” - 2

Olay, 14 Nisan günü saat 17.00 sıralarında, Konak’taki Ömür Cebeci Parkı’nda meydana geldi. Kenan Efe Aytekin ve arkadaşı Ö.B.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B.O. ve Aytekin bıçakla birbirine saldırdı.

Ö.B.O. sırtından, Aytekin ise kalbinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralılardan Aytekin kurtarılamadı.
Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur” - 3

Ö.B.O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Ö.B.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aytekin’in yakınlarına teslim edilen cenazesi Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.
Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur” - 4

“OĞLUMUN GÖZLERİNİ ALAN İNŞALLAH BENİ BULUR”

Genç yaşta yaşamını yitiren Kenan Efe’nin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından kalbi hariç, tüm organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.

Kenan Efe Aytekin’in organlarının yapılan operasyonla alındığı bildirildi.

Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur” - 5

Her sabah oğlu Kenan Efe Aytekin’in mezarını ziyaret eden Gülçin Ergier, beyin ölümü gerçekleşmesinden sonra çocuğunun organlarını bağışladıklarını söyledi.

Oğlunun acısı tazeliğini koruyan Ergier, “Çocuğumun boncuk gözleri vardı. Masmaviydi gözleri. Kornealarını bağışladık. Kime gittiyse şifa olsun. İnşallah nakledilen kişi bir gün beni bulur.” dedi.
Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur” - 6

“HUKUK OKUMAK İSTİYORDU”

Oğlunun Kenan Efe’nin tişörtlerini koklayarak acısını hafifletmeye çalışan Gülçin Ergier, “Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Çok akıllı bir çocuktu. Takdir belgeleri vardı. Okuldaki not ortalaması 98’di. İki ay sonra üniversite sınavına girecekti. Hukuk okuyup, avukat ya da savcı olmak istiyordu.” diye konuştu.

“MOBESE KAMERALARI İNCELENSİN”

Oğlunun otomobille hastaneye götürülürken gecikme yaşandığını ileri süren Ergier, polis ekiplerinden ve yetkililerden mobese kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi.

Gülçin Ergirer, “Saat 17.09’da oğlumu otomobile bindiriyorlar. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Olay yeriyle hastanenin arası kısa bir mesafe. Çocuğum arabada dolaştırıldı mı yoksa yetiştirilemedi öğrenmek istiyorum. Hastaneye gittiğimde ölüm haberini aldım.” dedi.
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