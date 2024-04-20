Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur”
İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada öldürülen 17 yaşındaki Kenan Efe Aytekin’in organlarının ölmeden önce bağışlandığı ortaya çıktı. Her gün oğlunun mezarına gidip onu ziyaret eden anne Gülçin Ergier, “Çocuğumun boncuk gözleri vardı. Masmaviydi gözleri. Kornealarını bağışladık. Kime gittiyse şifa olsun. İnşallah nakledilen kişi bir gün beni bulur.” dedi.
İzmir’de arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Kenan Efe Aytekin’in ölmeden önce organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.