Genç yaşta öldürülen Efe’nin organları ölmeden önce bağışlanmış: “Oğlumun gözlerini alan inşallah beni bulur”

“HUKUK OKUMAK İSTİYORDU”

Oğlunun Kenan Efe’nin tişörtlerini koklayarak acısını hafifletmeye çalışan Gülçin Ergier, “Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Çok akıllı bir çocuktu. Takdir belgeleri vardı. Okuldaki not ortalaması 98’di. İki ay sonra üniversite sınavına girecekti. Hukuk okuyup, avukat ya da savcı olmak istiyordu.” diye konuştu.

“MOBESE KAMERALARI İNCELENSİN”

Oğlunun otomobille hastaneye götürülürken gecikme yaşandığını ileri süren Ergier, polis ekiplerinden ve yetkililerden mobese kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi.

Gülçin Ergirer, “Saat 17.09’da oğlumu otomobile bindiriyorlar. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Olay yeriyle hastanenin arası kısa bir mesafe. Çocuğum arabada dolaştırıldı mı yoksa yetiştirilemedi öğrenmek istiyorum. Hastaneye gittiğimde ölüm haberini aldım.” dedi.