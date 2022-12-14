Gözlerine inanamadılar! Gümüşhane'de vaşak mobilya mağazasına girdi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına girdi.

Gözlerine inanamadılar! Gümüşhane'de vaşak mobilya mağazasına girdi - 1

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye’deki en büyük kedi türü olan vaşak, Gümüşhane’de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.

Gözlerine inanamadılar! Gümüşhane'de vaşak mobilya mağazasına girdi - 2

Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını öldürdüğü kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı.

Gözlerine inanamadılar! Gümüşhane'de vaşak mobilya mağazasına girdi - 3

Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı.

Gözlerine inanamadılar! Gümüşhane'de vaşak mobilya mağazasına girdi - 4

Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Gözlerine inanamadılar! Gümüşhane'de vaşak mobilya mağazasına girdi - 5

DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi.

Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

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