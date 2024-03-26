Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları
Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye Başkanı kimdir? Gülnar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Gülnar Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Gülnar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Gülnar yerel seçim sonuçları..
GÜLNAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Gülnar Belediyesini 8.760 alınan oy ve %49.21 oy oranı ile MHP adayı ALPASLAN ÜNÜVAR kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %49.21
- CHP %44.04
- İyi Parti %6.08
- Saadet Partisi %0.38
- DSP %0.19
- BTP %0.11