Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları

GÜLNAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gülnar Belediyesi Başkanı ALPASLAN ÜNÜVAR Kimdir?





Alpaslan Ünüvar, 1967 yılında Gülnar’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Gülnar'da tamamladı.1988 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Yüksel Okulundan mezun oldu. Aynı yıl Gülnar'ın Taşoluk köyü Ayalan İlkokulunda öğretmenliğe başladı.Alpaslan Ünüvar, 1989-1993 yılları arasında Mardin’de zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra Gülnar'ın Zeyne Beldesinde,1993-1997 yılları arasında, Merkez Atatürk İlkokulunda da 1997-2014 yılları arasında görevime devam etti.2014 yerel seçimlerinden sonra Gülnar Belediye başkan yardımcılığı görevine kurum değiştirerek geçiş yaptı.31 Mart 2019 yerel seçiminde Gülnar Belediye Başkanlığı için MHP, Cumhur ittifakının adayı olarak gösterildi.31 Mart 2019 yerel seçiminde Gülnar Belediye Başkanı seçildi.Alpaslan Ünüvar, evli ve üç çocuk babasıdır.