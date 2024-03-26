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Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları

Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye Başkanı kimdir? Gülnar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Gülnar Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Gülnar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Gülnar yerel seçim sonuçları..

Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları - 1

GÜLNAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Gülnar  Belediyesini 8.760 alınan oy ve %49.21 oy oranı ile MHP adayı ALPASLAN ÜNÜVAR kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • MHP %49.21
  • CHP %44.04
  • İyi Parti %6.08
  • Saadet Partisi %0.38
  • DSP %0.19
  • BTP %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları - 2

GÜLNAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gülnar Belediyesi Başkanı ALPASLAN ÜNÜVAR Kimdir?

Alpaslan Ünüvar, 1967 yılında Gülnar’da doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Gülnar'da tamamladı.1988 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Yüksel Okulundan mezun oldu. Aynı yıl Gülnar'ın Taşoluk köyü Ayalan İlkokulunda öğretmenliğe başladı.

Alpaslan Ünüvar, 1989-1993 yılları arasında Mardin’de zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra Gülnar'ın Zeyne Beldesinde,1993-1997 yılları arasında, Merkez Atatürk İlkokulunda da 1997-2014 yılları arasında görevime devam etti.

2014 yerel seçimlerinden sonra Gülnar Belediye başkan yardımcılığı görevine kurum değiştirerek geçiş yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçiminde Gülnar Belediye Başkanlığı için MHP, Cumhur ittifakının adayı olarak gösterildi.

31 Mart 2019 yerel seçiminde Gülnar Belediye Başkanı seçildi.

Alpaslan Ünüvar, evli ve üç çocuk babasıdır.
Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları - 3

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BAYRAM ALİ DEDE
  • YÜKSEL ÇELİK
  • FATİH ÖNGE
  • MEHMET ALİ YILDIZ
  • MUSTAFA KEMAL TEKİN
  • ÖMER ALİ BİLGİN
  • TARIK BERÇEM
  • NAZMİYE ALKANAT
  • ÇETİN ŞAHİN
  • ALİ HAYDAR UCAL
  • HATİCE AYKUN
  • HÜSEYİN ARSLAN
  • CAN CENGİZ
Gülnar Belediyesi hangi partide? Gülnar Belediye başkanı kimdir? Gülnar Belediye başkan adayları - 4

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