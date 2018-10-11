Günün öne çıkan 10 haberi (11 Ekim 2018)
ntv.com.tr
11 Ekim 2018 'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- ERDOĞAN'DAN "TASARRUF VE YATIRIM"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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2- DÖVİZ KREDİLERİNİN TL'YE ÇEVRİLMESİYLE İLGİLİ KARAR
Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.
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3- "CEMAL KAŞIKÇI'NIN KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI
Cemal Kaşıkçı'nın kardeşinin Cidde'de öldürüldüğü ileri sürüldü. İddia Lübnan'ın başkenti Beyrüt'te basılan Diyar Gazetesi'ne ait.
Gazete Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ve eşinin Cidde'de pazartesi gecesi evlerine giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüklerini öne sürdü.
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4- BAHÇELİ: CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİYLE İLGİLİ TEKLİF GELİRSE DESTEKLERİZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz." dedi.
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5- TRUMP'TAN CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Trump, ''Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı meselesiyle yakından ilgileniyoruz. Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu'' dedi. Açıklamaya Türkiye'den yalanlama geldi.
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dün sert gerileyen dolar/TL'de düşüş bu sabah da devam etti ve kur 5,95 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL ise 6,94 civarında işlem görüyor.
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7- ARIZALANAN SOYUZ UZAY ARACI ACİL İNİŞ YAPTI
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyan Soyuz roketi fırlatılışı esnasında teknik arıza yaptı. Roket motoru bozulan uzay aracı paraşütle dünyaya acil iniş yaptı. Kozmonot ve astronot yara almadan kurtuldu.
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8- ALDATILDIĞINI GOOGLE HARİTALAR'DAN ÖĞRENDİ
Google'ın insanların hayatını kolaylaştırmak, uzak mesafeleri yakınlaştırmak için kullanıcılarına sunduğu Street View özelliği, bu kez bir boşanmaya neden oldu.
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9- ARDA TURAN VE ASLIHAN DOĞAN'DAN BERKAY KAVGASINA YENİ AÇIKLAMA (SORUŞTURMA BAŞLATILDI)
Arda Turan ile Berkay'ın bir mekanda kavga etmesi ve ünlü şarkıcının burnunun kırılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.
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10- MESSİ'NİN HAYATI SİRK OLUYOR
Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi’nin hayatı Cirque du Soleil tarafından sirk gösterisi şeklinde sahnede canlandırılacak.