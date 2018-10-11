Cemal Kaşıkçı'nın kardeşinin Cidde'de öldürüldrüğü ileri sürüldü. İddia Lübnan'ın başkenti Beyrüt'te basılan Diyar Gazetesi'ne ait.
Gazete Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ve eşinin Cidde'de pazartesi gecesi evlerine giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüklerini öne sürdü.
Haberde çiftin üç çocuğunun ise kaçarak kurtuldukları bilgisi yer aldı. Ahmet Kaşıkçı'nın komşusu eve giren kişilerin ellerinde kılıçlar olduğunu iddia etti.
Komşular Suudi polislerin olay sonrası eve giderek Kaşıkcı ve eşinin naaşlarını alıp bilinmeyen bir yere götürdüklerini anlattı.
"Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi de öldürüldü" iddiası
NTV HaberDünya
Lübnan'da bir gazete, Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi ve eşinin Cidde'de öldürüldüğünü yazdı.
Cemal Kaşıkçı'nın kardeşinin Cidde'de öldürüldrüğü ileri sürüldü. İddia Lübnan'ın başkenti Beyrüt'te basılan Diyar Gazetesi'ne ait.