Günün öne çıkan 10 haberi (16 Ağustos 2018)
ntv.com.tr
16 Ağustos 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
-
1
1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MACRON GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Fransız mevkidaşı ile görüştü. Ekonomi ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede,iki ülkenin hazine ve maliye bakanlarının bir araya gelmesi de kararlaştırıldı.
-
2
2. BAKAN ALBAYRAK YABANCI YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi. Albayrak "Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi. "Bir IMF planı yok" diyen Albayrak, doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarını belirtti. Bakan Albayrak, Halkbank'a bir ceza beklemediklerini kaydetti. Toplantıya 6 binin üzerinde yatırımcı katıldı.
-
3
3. ADIYAMAN'DA 4 ASKER ŞEHİT OLDU
Adıyaman'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Adıyaman Valiliği, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
-
4
4. GÖKÇEADA FERİBOTU KARAYA OTURDU
Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada arasında sefer yapan feribot teknik arıza nedeniyle karaya oturdu. Feribotta bulunan 170 yolcu, 2 saatlik çalışmayla tahliye edildi.
-
5
Dolar/TL'nin dün sert düşüşle 6 liranın altına inmesi sonrasında kur bu seviyenin altında seyretmeye devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar bu sabah 5,70'e kadar geriledi. Kur bugün 5,75 civarında işlem görüyor. Euro/TL de 6,55 seviyelerinde seyrediyor.
-
6
6. YÖK'TEN BEDELLİ ASKERLİK YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KARAR
YÖK, bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verdi.
-
7
7. DOLARA ALTERNATİF YENİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMASI
Rusya'dan, doların baskı aracı olarak kullanıldığı belirtilerek, dünya endüstrisinin yüzde 30'unu oluşturan BRICS ülkelerinin yeni para birimi ihtimalini görüştükleri açıklaması gelid. Süreç 5 yıl içinde tamamlanabilir.
-
8
8. KURBAN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala; kimler kurban kesmeli, kurban eti nasıl dağıtılır? gibi soruların yanıtları ile kurbanlık hayvan seçimi, kesim şartları ve etlerin muhafazası, yanıtı aranan konular arasında. Tüm merak edilenleri foto galerimizde sizler için topladık.
-
9
9. FOTOĞRAFIN USTASI ARA GÜLER 90 YAŞINDA
Ara Güler, genç yaşta gazeteciliğe başladı daha sonra fotoğrafa merak salarak bu alanda ilerledi. Bertrand Russell,Nazım Himet, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Salvador Dali ve Picasso gibi yüzlerce ünlü ismi fotoğrafladı. Çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran efsane Ara Güler bugün (16 Ağustos 2018) 90 yaşında. İşte Ara Güler'in geçmişten günümüz İstanbul temalı bazı fotoğrafları...
-
10
10. GQ YILIN İLHAM VEREN KİŞİSİ ÖDÜLÜ İLK KEZ BİR KADININ
Yapımcı Harvey Weinstein'i cinsel tacizle ilk suçlayan kişi olarak yeni itirafların önünü açan ve Hollywood'da MeToo (Ben de) hareketini başlatan oyuncu Rose McGowan, GQ Yılın Erkekleri Ödülleri’nde (GQ Men of the Year), Yılın İlham Veren Kişisi ödülünü alacak.