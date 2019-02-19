Günün öne çıkan 10 haberi (19 Şubat 2019)
ntv.com.tr
19 Şubat 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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Cumhur İttifakı genişledi, 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi. MHP, Bolu, Giresun, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.
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2. İSTİNAF, CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDAKİ KARARI ONADI
Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada yerel mahkemenin kararları onandı. Bazı gazeteciler kalan cezaları için yeniden cezaevine girecek.
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3. KILIÇDAROĞLU: AYDINLARI, GAZETECİLERİ HAPSE ATIP NE YAPACAKSINIZ?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi davasında cezaların onanmasını eleştirdi, "Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız?" dedi. Kılıçdaroğlu, tanzim satışlara da İzmir'deki uygulamayı örnek göstererek tepki gösterdi.
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4. EFSANEVİ MODACI KARL LAGERFELD HAYATINI KAYBETTİ
Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, 85 yaşında hayatını kaybetti. Alman tasarımcı Karl Lagerfeld, yaşayan 'en yaratıcı modacılar' arasında yer alıyordu.
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5. BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bedelli askerlikte ücretin, 2 bin euro ya da üzerinde olabileceği konuşuluyor.
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6. BAKANLIK'TAN 81 İLE GENELGE: RİSKLİ BİNALAR 3 AY İÇİNDE BİLDİRİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.
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Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren düşmeye başlayacak. Ani sıcaklık düşüşünü kar yağışının takip etmesi ve bu kez yerde tutması bekleniyor.
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8. 2019'UN İLK SÜPER AY'I İÇİN GERİ SAYIM
Yeni yılın ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı. Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösterecek. Türkiye'den de görülebilecek Süper Ay bu akşam izlenebilecek.
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9. FENERBAHÇE İÇİN SHİNJİ OKAZAKİ İDDİASI
Kyodo News muhabiri, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin ara transferde de gündeme gelen Shinji Okazaki'yle ilgilendiği belirtildi.
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10. OSCAR AKADEMİSİ GERİ ADIM ATTI
91. Oscar Ödül Töreni’nde dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılması kararına Hollywood’dan gelen tepkiler, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne geri adım attırdı. Bütün kategorilerdeki ödüller canlı yayında yer alacak.