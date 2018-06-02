Günün öne çıkan 10 haberi (2 Haziran 2018)
ntv.com.tr
1 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine yönelik sözleri üzerinden Muharrem İnce'yi eleştirdi ve "Milletvekillerine sesleniyorum, İnce'ye dava açın" dedi.
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2. "O GENERALİ İHRAÇ EDECEK MİSİN?"
Nevşehir'de konuşan Muharrem İnce, Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Temel'in disiplin kanununa göre görevden alınması gerektiğini söyledi.
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3. ADALET BAKANI GÜL'DEN BAHÇELİ'YE AF YANITI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bahçeli'nin af çağrısını yenilemesi üzerine, "Gündemimizde değil" diyerek yanıt verdi.
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Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu Ülker Stadı'nda yapılıyor. Rekor katılımın beklendiği kongrede Aziz Yıldırım ile Ali Koç yarışıyor. Seçimli olağan genel kurulun il gününde yaşananlar ve ayrıntılar için tıklayın.
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5. LGS BU YIL İLK KEZ UYGULANDI
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü ve bu yıl ilk kez yapılan LGS sona erdi.
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6. YERLİ OTOMOBİLİN CEO'SU BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınlanan, Nazlı çelik'in sunduğu "Seçime Doğru" programında, Mehmet Gürcan Karakaş'ın yerli otomobilin CEO'su olacağını açıkladı. Peki, Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?
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7. İSTANBUL'UN TAKSİLERİ YENİLENİYOR
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz, "Yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak" dedi.
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Tam 22 gündür kameraların karşısına çıkmayan First Lady Melania Trump, çocuklarıyla hafta sonu seyahatine çıkan Donald Trump’ı yine yalnız bıraktı.
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9. CANNES'DAKİ BU FOTOĞRAFA AÇIKLAMA
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı’nın oyuncuları Murat Cemcir ve Doğu Demirkol 71. Cannes Film Festivali’nde basına poz verirken kadın oyuncuların önüne geçmeleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.
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10. HAFTA SONU ÖNERİSİ: EN POPÜLER MÜZİKALLER
Müzikal seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için en popüler yapımları derledik. İşte IMDb'nin verilerine göre en popüler müzikaller...