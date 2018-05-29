Günün öne çıkan 10 haberi (29 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
29 Mayıs 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Siyasetin gündeminde neler değişti? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. MERKEL, ERDOĞAN'I ALMANYA'YA DAVET ETTİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya bekliyoruz" dedi.
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2. UBER'E ÇALIŞAN ARAÇLAR İÇİN YENİ KARAR
Resmi Gazete’de yürürlüğe giden düzenlemeye göre, korsan internet uygulamalarına taşıtını kullandıranların belgesi iptal edilecek. 2 yıl faaliyetleri yasaklanacak. Uber'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek.
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3. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNCE'YE SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye 100 bin liralık tazminat davası açtı.
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4. BİRLİKTE 10 MİTİNG YAPACAKLAR
Partisinin aday tanıtımı ve seçim bildirgesini açıkladıktan sonra kampanya dönemini başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 10 miting yapması planlanıyor.
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Belçika'nın Liege kentinde Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi 2'si polis 3 kişiyi öldürdü. Savcılık olayı terör saldırısı olarak soruşturacak.
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6. OYUNCU ARDA ÖZİRİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri için mezunu olduğu fakültede tören düzenlendi. Öziri törenin ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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7. EMRE BELÖZOĞLU EN İYİ 11'İNİ SEÇTİ
Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu birlikte oynadığı oyuncular içinden en iyi 11'i seçti. İşte Milli futbolcunun en iyi 11'i
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8. ELON MUSK'TAN TÜRKİYE MÜJDESİ
ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Türkiye ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Elon Musk, Türkiye’nin de dahil olduğu ‘Tesla Şarj İstasyonları’ haritasını açıkladı. Musk, kendisine kebap ısmarlamak isteyen hayranlarına da Twitter'dan yanıt verdi.
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9. LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) NELER GETİRİYOR?
Liselere geçişte TEOG'un yerine gelen "Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi" adı verilen sistemin temel mantığı, adrese dayalı yerleştirme, isteğe bağlı sınav... Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sonuçlar 22 Haziran Cuma günü duyurulacak. Haziran'ın son haftası özel okullar için Temmuz'da ise devlet liseleri için tercih dönemi başlayacak. İşte madde madde liseye geçişte yeni sistem.
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10. SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI İSTANBUL'DA
Survivor'da ilk kez verilen Türkiye ödülünü kazanan Gönüllüler takımı İstanbul'a geldi. Yarışmacılar Survivor Panorama'ya katılarak Hakan Ural, İhan Tarkan ve Nur Tuğba Algül'ün sorularını yanıtladı.