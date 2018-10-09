Günün öne çıkan 10 haberi (9 Ekim 2018)
ntv.com.tr
9 Ekim 2018 'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. BAKAN ALBAYRAK ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE PROGRAMI'NI AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merakla beklenen "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı ilgili bakanlar ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıyla açıkladı.
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2-"TÜRK EKONOMİSİNİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİ KİMSE ÇÖKERTEMEYECEKTİR"
Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır" ifadesini kullandı.
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3- CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASINDA YENİ DETAYLAR
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürüyor. 150 kamera görüntüsünü inceleyen güvenlik güçleri şüpheli 2 aracın plakasını tespit etti. Konsolosluğu net gören iki kamerada ise Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsü bulunamadı. Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, konsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
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4- ATATÜRK'E HAKARET EDEN SAFİYE İNCİ'NİN CEZASI BELLİ OLDU
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak İnci'nin tahliyesine karar verildi.
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5- ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ HALEY İSTİFA ETTİ İDDİASI
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın Haley'in istifasını onayladığı belirtildi.
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6- ZABITAYI DÖVEN BAŞKAN İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Bir zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin 1.5 yıla kadar hapsi istendi.
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7- DOLAR VE EURODA SON RAKAMLAR
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
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8- DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 HAVA KUVVETLERİ
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip orduları sıraladı. Liste de Türkiye'de yer aldı.
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9- "RONALDO TUTUKLANMAMAK İÇİN PORTEKİZ’E DÖNMEK ZORUNDA"
Hukuk uzmanları, ABD polisinin dokuz yıl önceki tecavüz soruşturmasını yeniden başlatması üzerine Cristiano Ronaldo'yu uyardı. İtalyan futbol takımı Juventus'ta Ronaldo, tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemek için ülkesi Portekiz'e dönmek zorunda kalabilir.
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10- 2018'İN EN İYİ KORKU FİLMLERİ
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb 2018'in en iyi korku filmlerini sıraladı. 2016 ya da 2017’de vizyona giren ancak video ve DVD formatı 2018'de yayınlanan filmlerin de listede kendine yer buldu. İşte 2018'in en iyi 60 korku filmi...