Günün öne çıkan 10 haberi (9 Ekim 2018)

10- 2018'İN EN İYİ KORKU FİLMLERİ

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb 2018'in en iyi korku filmlerini sıraladı. 2016 ya da 2017’de vizyona giren ancak video ve DVD formatı 2018'de yayınlanan filmlerin de listede kendine yer buldu. İşte 2018'in en iyi 60 korku filmi...