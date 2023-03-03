Hac kuraları ne zaman çekilecek? Gözler Diyanet'te (2023 Diyanet hac kura çekimi tarihleri)

KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.