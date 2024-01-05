Hatay’da balon balığı 7 kişiyi hastanelik etti | Yedikleri tür en zehirlisi çıktı
İskenderun’da balon balığı yiyen 7 kişi zehirlendi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Koşer, hastanelik olan 7 kişinin, Akdeniz’in en zehirlisi olan benekli balon balığını yediklerini söyledi. Koşer, benekli balon balığının etinde, derisinde, karaciğerinde, bağırsaklarında yüksek miktarda dünyada bilinen en güçlü zehirlerden birisi olan tetrodotoksin barındırdığını bildirdi.
İskenderun’da 2 Ocak günü amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketince kendisiyle birlikte 7 kişi zehirlendi.Sağlık durumu ciddi olan Arslan’ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi.