Haydarpaşa Garı'nın son hali

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunda sona gelindi. 6 yıldır süren çalışmalarda bekleme salonu restore edildi. Tavan, duvar ve kalem işi yüzeylerin onarımı yapıldı. Garın son hali görüntülendi.

Haberler - DHA 18.08.2022 - 14:11

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 1

Haydarpaşa Garı'nın bekleme salonu restorasyonunda sona  gelindi.

Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirildi

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 2

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı 2010 yılında çıkan yangında zarar görmüştü.

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 3

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları o zamandan bu yana hız kesmeden devam ediyor.

Garın bekleme salonundaki restorasyon çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Yanan çatıdaki işlemler sürüyor.

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 4

Bekleme salonundaki duvarlarda bulunan işlemeler, kalemkarlar tarafından tek tek elden geçirilerek eski haline getirildi.

Kabartmalar büyük bir özenle tamir edilip renklerine uygun şekilde boyandı.  

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 5

VİTRAY CAMLARI YERİNİ ALDI 

Salonun içerisinde bulunan camlardaki renk renk vitray süslemeleri ait oldukları yere geri döndü.

Vitraylar Haydarpaşa Garı'nın içerisine kurulan atölyede tek tek restorasyon işlemi görmüştü.  

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 6

TARİHİ SAATLER ESKİ YERLERİNE ASILDI 

Bekleme salonunun ahşap kapıları ve pencereleri tamamlanırken, tarihi saatler salondaki yerini aldı. 

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 7

Bunun yanı sıra mekanik ve elektrik altyapıları da hazır şekilde gar binasının hizmet vereceği günü bekliyor.  

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 8

GAR BİNASININ ÇATISINDA ARDUVAZ TAŞI KULLANILDI 

Gar binasının yanan çatısı ise çelik konstrüksiyon ile desteklenerek son işlemleri gerçekleştiriliyor. 

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 9

Çatının tamamında aslına uygun olarak İspanya'dan getirilen siyah renkli arduvaz taşı kullanıldı.

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 10

Haydarpaşa Garı'nın dış cephelerindeki çalışmalar ise özenle yürütülüyor.

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 11

Binanın dış cephesi için özel olarak açılan taş ocağından temin edilen Lefke taşı kullanılıyor.

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 12

Dış cephelerinde, konservasyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Haydarpaşa Garı'nın son hali - 13
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 14
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 15
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 16
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 17
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 18
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 19
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 20
Haydarpaşa Garı'nın son hali - 21

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