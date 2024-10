İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor

ŞİVEYDİZ ÇORBASI YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Taze Soğan: Şiveydiz yapımında kullanılacak olan taze soğan etli, kalın olmalıdır. Kabukları ve baş kısmı ayıklanan soğanın beyaz kısmı kullanılır, yeşil kısmı ayrılır.



Taze Sarımsak: Şiveydiz yapımında kullanılacak olan taze sarımsak etli kalın olmalıdır. Sarımsakların kabukları ve baş kısmı ayıklanır (Antep Şiveydizi'nde sarımsağın beyaz kısmı kullanılır, yeşil kısmı ayrılır).



İri Kuşbaşı ya da Kemikli Koyun Eti: Kullanılacak olan et koyun eti olup, isteğe göre kuşbaşı ya da kemikli et olabilir. Kullanılacak et Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’ne uygun olmalıdır.



Nohut: İçinde yabancı, yenik, küflü tane bulunmamalıdır.



Yumurta: Taze olmalı; kokmuş, çatlamış olmamalıdır.



Süzme Yoğurt: Ekşimemiş ve taze olması gerekir.



Sadeyağ veya Zeytinyağı: Sadeyağ, tereyağının eritilerek üzerinde biriken suyun alınması ile oluşur. Antep Şiveydizi'nin üzerine (yüzüne) dökmek üzere isteğe göre zeytinyağı veya sadeyağ kullanılabilir.