İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor

Gaziantep, Tarihi İpekyolu üzerinde yer alması, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve kıtlık zamanında elde olanı kullanma çabası neticesinde zenginliğine zenginlik katmış bir mutfaktır. Taze sarımsak, taze soğan, et, nohut ve süzme yoğurt kullanılarak yapılan Antep Şiveydizi, Antep mutfağında yer alan sebzeli yoğurtlu yemeklerin en ünlülerinden biridir. Şiveydiz çorbası idrar söktürücü özellikleri ile böbrek sağlığını destekleyebilir ve vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor - 1

Şiveydiz çorbası, şiveydiz bitkası ile yapılan geleneksel bir Türk çorbasıdır. Özellikle Anadolu mutfağında sıkça yer alır. Çorbanın temel malzemesi olan şiveydiz, genellikle taze olarak kullanılır ve çorbanın lezzetini artırır.Mevsimsel yemeklerin de yer aldığı Gaziantep mutfağında nisan ve mayıs aylarında yapılan Şiveydiz, gribal enfeksiyonların yaygın olarak görüldüğü ilkbahar aylarında halkın vazgeçilmez yemeklerinin başında geliyor.


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İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor - 2

Taze sarımsak ve soğanın beyaz kısımları ile kuzu eti, nohut, süzme yoğurt ve yumurta kullanılarak yapılan şiveydiz, adeta doğal antibiyotik özelliği taşıyor.

İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor - 3

ŞİVEYDİZ MALZEMELERİ

Malzemeler:

200 gram taze şiveydiz
1 adet soğan
1/2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı su veya sebze suyu
Tuz, karabiber
İsteğe bağlı: limon suyu ve dereotu

İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor - 4

ŞİVEYDİZ YAPILIŞI

Soğanı Hazırlayın: Soğanı ince doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Şiveydizi Ekleyin: Taze şiveydizi yıkayıp ince doğrayın. Kavrulmuş soğana ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Pirinç Ekleme: Pirinci yıkayın ve tencereye ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırarak kavurun.

Suyu Ekleyin: Su veya sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Karışımı kaynamaya bırakın.

Pişirme: Çorba kaynadıktan sonra ateşi kısın ve pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Servis: Çorbanızı limon suyu ile tatlandırabilir ve üzerine taze dereotu serpebilirsiniz.

İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor - 5

ŞİVEYDİZ ÇORBASI YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Taze Soğan: Şiveydiz yapımında kullanılacak olan taze soğan etli, kalın olmalıdır. Kabukları ve baş kısmı ayıklanan soğanın beyaz kısmı kullanılır, yeşil kısmı ayrılır.

Taze Sarımsak: Şiveydiz yapımında kullanılacak olan taze sarımsak etli kalın olmalıdır. Sarımsakların kabukları ve baş kısmı ayıklanır (Antep Şiveydizi'nde sarımsağın beyaz kısmı kullanılır, yeşil kısmı ayrılır).

İri Kuşbaşı ya da Kemikli Koyun Eti: Kullanılacak olan et koyun eti olup, isteğe göre kuşbaşı ya da kemikli et olabilir. Kullanılacak et Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’ne uygun olmalıdır.

Nohut: İçinde yabancı, yenik, küflü tane bulunmamalıdır.

Yumurta: Taze olmalı; kokmuş, çatlamış olmamalıdır.

Süzme Yoğurt: Ekşimemiş ve taze olması gerekir.

Sadeyağ veya Zeytinyağı: Sadeyağ, tereyağının eritilerek üzerinde biriken suyun alınması ile oluşur. Antep Şiveydizi'nin üzerine (yüzüne) dökmek üzere isteğe göre zeytinyağı veya sadeyağ kullanılabilir.

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