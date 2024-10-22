İdrar söktürücü çorba tarifi: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor
Gaziantep, Tarihi İpekyolu üzerinde yer alması, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve kıtlık zamanında elde olanı kullanma çabası neticesinde zenginliğine zenginlik katmış bir mutfaktır. Taze sarımsak, taze soğan, et, nohut ve süzme yoğurt kullanılarak yapılan Antep Şiveydizi, Antep mutfağında yer alan sebzeli yoğurtlu yemeklerin en ünlülerinden biridir. Şiveydiz çorbası idrar söktürücü özellikleri ile böbrek sağlığını destekleyebilir ve vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.
Şiveydiz çorbası, şiveydiz bitkası ile yapılan geleneksel bir Türk çorbasıdır. Özellikle Anadolu mutfağında sıkça yer alır. Çorbanın temel malzemesi olan şiveydiz, genellikle taze olarak kullanılır ve çorbanın lezzetini artırır.Mevsimsel yemeklerin de yer aldığı Gaziantep mutfağında nisan ve mayıs aylarında yapılan Şiveydiz, gribal enfeksiyonların yaygın olarak görüldüğü ilkbahar aylarında halkın vazgeçilmez yemeklerinin başında geliyor.