İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor

Daha önce Türkiye’nin farklı kentlerinde görülen ve “Loblu böcek” olarak adlandırılan “Argiope lobate” örümceği bu kez Tekirdağ’da görüldü. Bu türün daha çok Afrika, Güney Avrupa ve Asya’da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özgür Sağlam, küresel ısınmaya bağlı olarak loblu örümceğin yaşam alanlarının kuzeye doğru yayılım gösterdiğini ifade etti.

İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor - 1

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir vatandaş, duvarda hiç alışık olmadığı bir görüntü ile karşılaştı. Duvardaki nesneye iyice yaklaşan vatandaş, bunun desenli bir örümcek olduğunu fark etti. Örümceği cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaş, internetten aldığı bilgilerde gördüğü örümceğin “Argiope lobate” olduğunu fark etti.

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İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor - 2

“Argiope lobate” örümcek türü daha önce Tokat, Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktı. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğuna yönelik iddialar ortaya atılsa da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, yaptığı araştırmalar sonucunda, bu türün insanlara yönelik zararsız olduğunu ifade ederek etkisinin bir arı kadar olabileceğini öne sürdü.

İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor - 3

Prof. Dr. Sağlam, alerjik reaksiyonları olan vatandaşların dikkat etmesi gerektiğine de vurgu yaparak, bu türün küresel ısınmaya bağlı olarak kuzeye doğru yayılım gösterdiğini, hatta seneye ve ilerleyen yıllarda yeni türlerle karşılaşılabileceğini söyledi.

İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor - 4

“İNSANI ÖLDÜREBİLEN BİR YAPISI YOK”

“Argiope türleri içerisindeki örümceklerin, insanlara bahsedildiği gibi zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim.” diyen Sağlam, “Bu türler daha çok bahçe gibi, tarla gibi yerlerde yaşamış olduğumuz alana yakın yerlerde de karşımıza çıkan yine diğer örümceklerde olduğu gibi böceklerle beslenen çekirgelerle beslenen türler arasında yer almaktadır. Ama burada söylediğimiz gibi türün, son derece zehirli ve bu derece insan öldüren zehirli bir örümcek türü olmadığını rahatlıkla söylemek isterim.” şeklinde konuştu.

İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor - 5

Böcek, arı yada örümcek ısırmalarında insanlardaki reaksiyonların önemli olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Sağlam, “Bazı kişilerde gerçekten alerjik bir vücudu olduğunda bağışıklık sistemleri nedeniyle böyle bir zehirleyici etki meydana gelebilmektedir.” dedi.

İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor - 6

Küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye ikliminin ısınmaya başlamasıyla daha önce bu bölgelerde hiç rastlanmayan türlerin görülmeye başlandığını da aktaran Sağlam, şunları söyledi:

“Ülkemizde görülmeyen bazı böcek türlerini daha görülür halde görme durumumuz söz konusu. Afrika'da yaygın olan bir böcek, bizde de seneye karşılaşabiliriz. Tarım alanlarında da zaman zaman problem olmayan böceklerin bir anda salgın yaptığını, bir anda ürünleri ciddi anlamda zarara uğrattığını görmekteyiz. Bu riskler her zaman var. Ama biz çevre koruyucu faaliyetlerle, kimyasalların azaltıldığı, doğanın dengesini bozmayan uygulamaları tavsiye etmekteyiz.”
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