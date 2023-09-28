İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor
Daha önce Türkiye’nin farklı kentlerinde görülen ve “Loblu böcek” olarak adlandırılan “Argiope lobate” örümceği bu kez Tekirdağ’da görüldü. Bu türün daha çok Afrika, Güney Avrupa ve Asya’da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özgür Sağlam, küresel ısınmaya bağlı olarak loblu örümceğin yaşam alanlarının kuzeye doğru yayılım gösterdiğini ifade etti.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir vatandaş, duvarda hiç alışık olmadığı bir görüntü ile karşılaştı. Duvardaki nesneye iyice yaklaşan vatandaş, bunun desenli bir örümcek olduğunu fark etti. Örümceği cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaş, internetten aldığı bilgilerde gördüğü örümceğin “Argiope lobate” olduğunu fark etti.