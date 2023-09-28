İklim krizi yeni bir örümcek getirdi: Loblu örümcek Türkiye’ye yayılıyor

Küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye ikliminin ısınmaya başlamasıyla daha önce bu bölgelerde hiç rastlanmayan türlerin görülmeye başlandığını da aktaran Sağlam, şunları söyledi:

“Ülkemizde görülmeyen bazı böcek türlerini daha görülür halde görme durumumuz söz konusu. Afrika'da yaygın olan bir böcek, bizde de seneye karşılaşabiliriz. Tarım alanlarında da zaman zaman problem olmayan böceklerin bir anda salgın yaptığını, bir anda ürünleri ciddi anlamda zarara uğrattığını görmekteyiz. Bu riskler her zaman var. Ama biz çevre koruyucu faaliyetlerle, kimyasalların azaltıldığı, doğanın dengesini bozmayan uygulamaları tavsiye etmekteyiz.”