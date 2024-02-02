İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu

İlk Türk astronot olarak adını tarihe yazdıran Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman döneceği merakla bekleniyor. Yapacağı bilimsel çalışmaların ardından misyonunu tamamlayacak olan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayrıntılar paylaşıldı. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş tarihine ilişkin bilgiler.