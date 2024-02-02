İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan döneceği tarih belli oldu. Tam 14 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ve bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yapan Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüşü için heyecanlı bekleyiş başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda ise Alper Gezeravcı'nın dönüşü için ayrıntılar belli oldu. Peki, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu - 1

İlk Türk astronot olarak adını tarihe yazdıran Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman döneceği merakla bekleniyor. Yapacağı bilimsel çalışmaların ardından misyonunu tamamlayacak olan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayrıntılar paylaşıldı. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş tarihine ilişkin bilgiler.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu - 2

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görevini yapacak.

AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu - 3

BUGÜN UZAYDA UĞURLAMA TÖRENİ YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek.

Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu - 4

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 12 SAAT SÜRECEK

Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu - 5

PLANLI İNİŞ NEREYE YAPILACAK?

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

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