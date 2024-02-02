İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek? Dönüş tarihi belli oldu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan döneceği tarih belli oldu. Tam 14 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ve bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yapan Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüşü için heyecanlı bekleyiş başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda ise Alper Gezeravcı'nın dönüşü için ayrıntılar belli oldu. Peki, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaydan dönecek?
İlk Türk astronot olarak adını tarihe yazdıran Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman döneceği merakla bekleniyor. Yapacağı bilimsel çalışmaların ardından misyonunu tamamlayacak olan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayrıntılar paylaşıldı. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş tarihine ilişkin bilgiler.