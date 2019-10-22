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İşçi servisi devrildi: 3'ü ağır 20 yaralı

Anadolu Ajansı

Kayseri'de işçileri taşıyan servis kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 20 işçi yaralandı. 3 işçinin durumu ise ağır.

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    Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.
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    Habib Atakan (57) yönetimindeki 38 P 0523 plakalı işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
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    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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    Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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