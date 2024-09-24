Isparta'da elma hasadı başladı

"YAKLAŞIK 1 MİLYON TON HASAT BEKLİYORUZ"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında hasadımız olmuştu. Bu yıl o kadar hasat beklemiyoruz. Yaklaşık 1 milyon ton civarında hasat bekliyoruz. Bu ancak kasımın ortalarında belli olur. Şu anda toplanan elmalarımız depolarımızda stoklanıyor ve zaman zaman Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere gidiyor. Akabinde de ekim ve kasım aylarında da ihracatımız başlar. Elma çok hassas bir üründür, çok bakım ister. Elma dikiliyor, budanıyor, ilaçlanıyor, sulanıyor ve akabinde hasadına geliniyor. Burada dalında 15 lira olan elma, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde marketlerde, pazarlarda 3 katına satılıyor. Bu tabii ki insanların alım gücünü de etkiliyor. Bu aradaki kişilerden ricam şudur; tabii ki para kazansınlar ama oradaki insanların da ürettiğimiz elmayı yiyebilmesi için biraz daha makul fiyatlarda tutsunlar." dedi.