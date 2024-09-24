Isparta'da elma hasadı başladı
Türkiye'deki elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da hasat başladı. Bu sezon kuraklık sorunu nedeniyle rekolte beklentisi geçen yıla oranla düştü. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında hasat yapıldığını, bu yılki hasadın ise yaklaşık 1 milyon ton civarında olmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye'deki üretilen 4 elmadan birinin yetiştirildiği Isparta'da her yıl eylül ayında başlayıp yaklaşık 2 ay devam eden hasat sezonuna gelindi.
Bölgede "Scarlet", "Jonathan", "Golden", "Pink lady" ve "Fuj" gibi çeşitli türlerde elma yetiştiren üreticiler, bahçelerde ürün toplamaya başladı.