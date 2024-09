Isparta'da elma hasadı başladı

SULAMA SORUNU YAŞANIYOR

Elmada sulama sorunu yaşandığına dikkati çeken Selçuk Binici, şöyle devam etti:

"Şu an Isparta'da Eğirdir Gölü maalesef kuruyor. Kuruduğu için tarım biraz daha zorlaşıyor. O yüzden tarımın gerçekten bilinçli şekilde yapılmasını istiyoruz. Her eline alanın 'Ben elma yetiştiriyorum' demesini istemiyoruz. Her ilaç atan, su veren 'Ben burada elma yetiştiriyorum' demesin lütfen. Bizim beklentimiz budur. Elmanın bir alt yapısı vardır. Bunun için bir ziraat mühendisi olması gerekiyor. Elma çok hassas bir ürün, yıl içerisinde 15- 20 kez ilaç atıyoruz. Bunu yetiştirmek için çok enerji sarf ediyoruz. Üreticilere sesleniyorum, bir şeyin alt yapısını yapmadan lütfen 'elma yetiştiriyorum' demesinler."